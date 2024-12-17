Возвращаться не собирается: скандальный нардеп от "Слуги народа" уехал в США

Александр Куницкий, депутат фракции политической партии "Слуга Народа", с середины сентября находится в США, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Последний раз он голосовал в Верховной Раде 19 сентября, и с тех пор в истории голосований на сайте парламента указывается, что он отсутствовал. По данным источника, на 17 декабря Куницкий не вернулся в Украину.

Александр Куницкий (фото из открытых источников)

Во фракции "Слуга Народа" объяснили, что Куницкий выехал в Израиль на пятидневную командировку, но остался там более трех недель. После этого он уехал в США, где находится с семьей, в том числе с женой Еленой и сыном Эмилем. Его заметили во Флориде.

По словам источника, Куницкий сообщил фракции, что не вернется в Украину, пока не будут наказаны полицейские, которые сломали ему ребра во время инцидента в марте 2022 года, когда его задержали за незаконную съемку блокпоста.

Куницкий также отметил, что готов сложить мандат, однако фракция, вероятно, не хочет терять еще одного представителя в Верховной Раде, поскольку он является мажоритарщиком.

Представители фракции "Слуга народа" и Аппарата Верховной Рады не смогли подтвердить, где находится депутат. Представитель фракции Юлия Палийчук ответила, что не располагает информацией о местонахождении Куницкого и не будет комментировать слухи. В Аппарате Верховной Рады отметили, что информация о командировках народных депутатов является служебной и не может быть предоставлена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальный нардеп скрылся из Украины . По данным правоохранительных органов, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, известный своей поддержкой запрещенному Московскому патриархату, незаконно покинул Украину.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, в последний раз Дмитрук официально пересекал границу с Молдовой в начале 2023 года. Он въехал в Украину 24 января из-за пункта пропуска "Маяки-Удобное", но до августа 2024 года не покидал страну.