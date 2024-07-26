Война в Украине: Стефанчук заявил, что ВР не должна повторить ошибку Центральной Рады

Сейчас много разговоров о возможности проведения демобилизации, но, чтобы закрыть этот вопрос нужно обратиться к истории. Единственная страна, которая проводила демобилизацию во время войны – это Украинская народная республика. Чем это закончилось все хорошо помнят. Верховная Рада не хочет повторить ошибки Центральной Рады 1919 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

"О демобилизации. Может у меня плохие знания, но я не знаю такой страны, которая бы проводила демобилизацию во время войны. Точнее, я знаю такую страну — это Украинская народная республика 1919 года", — отметил Руслан Стефанчук.

Спикер напомнил, что тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о мобилизации, после чего он был проголосован.

"Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Так вот для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибки Центральной рады. Об этом мы должны откровенно говорить", — отметил спикер парламента.

В то же время Руслан Стефанчук отметил, что украинские военные, которые находятся на передовой, заслуживают право на справедливость.

"Поэтому вопросы отпусков, вопросы ротаций, вопросы других каких-либо привилегий или поддержки этих лиц — это то, что должно быть реализовано. Частично мы это решили в законе о мобилизации, частично инициативы сейчас поступают", — добавил глава парламента.

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"Широко растиражировано заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, — не соответствует действительности", — написал Стефанчук в Фейсбуке.



