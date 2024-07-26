Война в Украине: Стефанчук заявил, что ВР не должна повторить ошибку Центральной Рады

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Кравцев Сергей
Сейчас много разговоров о возможности проведения демобилизации, но, чтобы закрыть этот вопрос нужно обратиться к истории. Единственная страна, которая проводила демобилизацию во время войны – это Украинская народная республика. Чем это закончилось все хорошо помнят. Верховная Рада не хочет повторить ошибки Центральной Рады 1919 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников
Спикер напомнил, что тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о мобилизации, после чего он был проголосован.
В то же время Руслан Стефанчук отметил, что украинские военные, которые находятся на передовой, заслуживают право на справедливость.
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