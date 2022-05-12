Восстановление освобожденных территорий: в Раде поддержали комплексную программу

12 мая, во время пленарного заседания Рада во втором чтении приняла законопроект №7282. О документе и его особенностях в эфире телеканала "Рада" рассказала народная депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

Совет проголосовал за Программу комплексного восстановления освобожденных от оккупантов территорий (фото из открытых источников)

По словам депутата, этим законом Рада ввела понятие Программы комплексного восстановления освобожденных от российских оккупантов территорий.

"Сегодня мы во втором чтении приняли Законопроект №7282. Он чрезвычайно важен для нашей страны потому, что этим документом мы вводим понятие Программы комплексного обновления территорий. Этот Законопроект ожидают Киевская область, Житомирская, Сумская и Черниговская. Для того, чтобы рассматривать этот документ, как такой безоговорочный план: каким образом будут восстанавливаться области, где наши вооруженные силы прогнали оккупантов и сейчас можно уже работать над тем, чтобы комплексно, с таким системным подходом, были решены вопросы восстановления именно этих областей", — подчеркнула Шуляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о донорской помощи на восстановление Украины . На донорской конференции в Варшаве собрано 6,5 млрд долларов для Украины. Об этом сегодня во время ночного обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. А премьер-министр Денис Шмигаль представил в Варшаве международным партнерам и донорам платформу United24, инициированную Зеленским, которая станет частью Фонда восстановления нашей страны (рассчитывается, что она будет пополняться из пяти источников). Эксперты специально для издания "Комментарии" рассказали, как оказать максимальный эффект от подобных конференций и инициатив.





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