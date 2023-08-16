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Во фракции Зеленского рассказали, к чему приводят разговоры об отказе Украины от территорий

Давид Арахамия заявил, что разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Даже гипотетические рассуждения об отказе Украины от территорий в обмен на членство в НАТО становятся настоящим сигналом для России о том, что агрессия работает и нужно ее продолжать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Во фракции Зеленского рассказали, к чему приводят разговоры об отказе Украины от территорий

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы", – заявил глава "Слуги народа". 


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По его словам, Россия сделала ставку на захватнические войны, когда никто не считается с международным правом. И вот теперь, когда звучат неприятные заявления со стороны Запада, российские власти видят, что их метод работает. Вот только понимают ли на Западе, задается вопросом Давид Арахамия, что подобные сентенции, это прямой путь к поражению демократических ценностей и победы тоталитаризма. 

"Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара", – подчеркнул лидер "Слуги народа" в парламенте.

Напомним, активную реакцию Украины вызвало публичное заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о том, что Киев официально может сыграть в удобный для себя размен, когда откажется от части своих территорий, которые удалось оккупировать России, но взамен получит членство в НАТО для той территории, которую контролирует украинская власть.

Читайте также на портале "Комментарии" — начал ли Запад уже принуждать Украину к переговорам с Россией: ответ секретаря СНБО Алексея Данилова.




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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/287
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 07:33

Але і захват і утримання чужих територій, як історично свої, не гарантує припинення конфліктів. Прикладом є Ізраїль, який так і живе в конфліктах, ще й нові створює по світу.


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