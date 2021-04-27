Внеочередные заседания Рады: какие важные решения парламент может принять сегодня

Во вторник, 27 апреля, состоится два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады. Причем если на первом планируют рассмотреть один вопрос (о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19), то на втором – 13.

Заседание Верховной Рады - Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Какие важные решения могут сегодня принять – и почему? Стоит ли ожидать каких-то сюрпризов? Эти вопросы "Комментарии" решили задать экспертам.

"Работа парламента в значительной мере парализована рассмотрением правок к земельному закону, и депутатам нужно находить время, чтобы заниматься другими текущими вопросами"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович призывает не рассматривать внеочередные заседания ВР как нечто экстраординарное.

"Работа парламента в значительной мере парализована рассмотрением правок к земельному закону. И понятно, что депутатам нужно находить время, чтобы заниматься другими текущими вопросами. И на второе заседание большинство таких текущих вопросов как раз вынесли, — отмечает эксперт. — Что касается первого заседания, то там — важный вопрос, который касается провала и вакцинации, и методов борьбы с коронавирусом. Речь, думаю, пойдет об ответственности как правительства, так и профильного министра – главы Минздрава Максима Степанова".

Учитывая, что проект постановления ВР о принятии неотложных мер, направленных на "прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВРУ, принятых в этой сфере", инициирован в основном представителями оппозиции, не факт, что для его принятия найдется необходимое количество голосов, считает Игорь Рейтерович.

Он также подчеркивает, что сегодняшние внеочередные заседания являются крайне важными с точки зрения подготовки к четвергу, когда на "очередном внеочередном" заседании могут быть проголосованы кадровые вопросы.

"Не исключаю, что значительное время депутаты потратят на переговоры — как публичные, так и не публичные. Прежде всего, касательно кандидатуры на пост министра энергетики. Еще важный момент — возможная отставка главы Минздрава. Вновь активизировались слухи, что Степанова могут "уйти". И значительное количество депутатов, даже монобольшинство, выступают за его отставку, — отмечает Игорь Рейтерович. — Поэтому я не исключаю, что на первом внеочередном заседании сегодня будет своеобразный маркер — сколько представителей монобольшинства поддержит постановление оппозиции. И по этим результатам можно будет делать выводы касательно голосования или неголосования за отставку Степанова непосредственно в четверг. Ну, а по министру энергетики торги будут и дальше продолжаться. Голоса, вроде бы, есть, но их необходимо консолидировать".

"Есть вероятность, что на этой неделе через Раду попытаются провести нового кандидата на пост министра энергетики"



Эксперт Украинского института политики Никита Трачук не ожидает от сегодняшних заседаний сенсаций. Но не исключает, что сюрпризы могут быть.

"Первое заседания касается противодействия эпидемии. И это понятно. Я считаю данный вопрос однозначно важным, от этого зависят жизни и здоровье украинцев. Судя по известной на данный момент повестке дня, всё второе заседание посвящено чисто техническим вопросам. Перераспределение средств, законопроект об основах молодежной политики, ряд моментов касательно судебной системы, некоторые изменения в Уголовный процессуальный кодекс и так далее. Нередко такие документы принимаются пакетами, без особого рассмотрения и обсуждения", — говорит Никита Трачук.

В то же время, подчеркивает эксперт, случается, что среди второстепенных, казалось бы, вопросов, вдруг всплывают действительно важные.

"В этом контексте можно вспомнить, что у нас при тяжелом состоянии энергетики, ходят слухи, что назначенный туда человек сперва не хотел назначаться, а теперь не хочет работать. Я имею в виду и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. Есть вероятность, что на этой неделе через Раду попытаются провести нового кандидата на этот пост — вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко. Будет интересно, если вдруг всплывет эта кандидатура сегодня или завтра. Других громких решений не жду", — отмечает Никита Трачук.

Ранее портал "Комментарии" писал о межфракционных объединениях в парламенте.





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