Внеочередная сессия Верховной Рады: что будет с зарплатами в Украине

Сегодня, 25 августа, состоится внеочередная сессия парламента, на которой нардепы могут повысить минимальную зарплату в Украине. Что в планах команды власти может пойти не так, а также какие еще "презенты" могут Владимир Зеленский и "Слуга народа" сделать в преддверии выборов - на эти и многие другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты.







Политическая подоплека минималки





Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что ВР намерена рассмотреть сегодня президентский законопроект о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты (мзп) до 5000 грн. Эта инициатива, по его мнению, могла бы только приветствоваться, если бы не стремительное экономическое падение, на фоне которого увеличивают минималку. В частности, за второй квартал этого года падение ВВП составило 11%.

"История увеличений мзп последних лет берет начало с 2016 года. Тогда ее увеличили вдвое с 1600 до 3200 грн. Ведь именно с того года экономика начала расти, что дало возможность повышать зарплаты и пенсии. Всё было органично, – считает эксперт. – А сейчас? Экономика входит в пике, в бюджете дыра, а зарплаты увеличивают. Откуда деньги?"

Владимир Манько считает, что придется запустить станок, который будет печатать не обеспеченные товарами и услугами деньги для бюджетников. И напоминает, что теперь у президента есть на 100% свой глава НБУ.

"Другой вариант - взять кредит и пустить его на проедание. Также трудно будет платить повышенные зарплаты и частному сектору, поскольку в условиях падения экономики предприниматели дополнительных доходов не имеют", – отмечает эксперт.

По мнению Владимира Манько, идея осчастливить людей повышением мзп имеет не экономическую, а политическую подоплеку: "Ведь выборы в октябре, а рейтинг власти проседает. Результатом такого популизма будут дисбалансы и инфляция, которые нивелируют увеличенные таким необоснованным образом зарплаты".

“Остановить падение рейтинга СН”

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что "слугам народа" удастся сегодня принять решение о поднятии минималки. И подчеркивает, что делается это с целью политического пиара.

"Плановая сессия начинается 1 сентября, – напоминает аналитик. – И отдельно созывать внеочередное заседание, чтобы голосовать вопрос поднятия минимальной зарплаты – в этом, конечно, есть политический контекст в связи с грядущими местными выборами. Цель понятна – попытка остановить падение рейтинга СН".

Олеся Яхно считает, что с приближением выборов мы можем увидеть еще ряд популистских инициатив команды власти. Но учитывая, что Украина находится в ситуации экономического кризиса, особо раздавать "пряники" у “Зе-команды” не получится.

"По мере приближения выборов будем видеть попытки свалить все неудачи на оппонентов, популистские инициативы, всеядность в стиле – за всё хорошее против всего плохого, попытки понравиться всем. Но падение рейтингов это вряд ли остановит", – прогнозирует политолог.

Также Олеся Яхно обращает внимание, что практически все последние визиты президента в регионы имеют признаки агитации. На это уже обратил внимание Комитет избирателей Украины.





Мир на Донбассе





Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что Зеленский и СН будут ближе к выборам стараться педалировать тему мира на Донбассе. В том числе – очередную встречу в нормандском формате.

"Но все дедлайны сорваны. И Зеленский не смог предложить ничего, кроме пустой словесной риторики. Новые кадры в ТКГ – Кучма и Фокин – точно не те подвижки, которых ожидали коллеги по нормандскому формату – Германия, Франция, Россия. Так что, думаю, тема мира не поможет остановить падение рейтинга партии власти", – отмечает Николай Давидюк.

Эксперт прогнозирует "вагоны агитации", Верку Сердючку и участие Зеленского в мероприятиях в больших городах. При этом акцентирует, что кандидаты в мэры от "Слуги народа" на данный момент выставлены из топ-городов только в Киеве. И то – практически без шансов на победу.

"Будут и попытки повысить соцвыплаты. Но в данный момент деньги фактически отмываются на так называемом строительстве дорог, – говорит Николай Давидюк. – Нам презентуют некие планы, не имея даже проекта. Людей "разводят", пытаются продать им пустые проекты как якобы сделанные масштабные инфраструктурные объекты. Но это – имитация на "Большой стройке". Деньги своруют, страна останется ни с чем. Зато будет много роликов как строят и открывают дороги. Качество которых украинцы не смогут прочувствовать".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы правительства насчет того, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата будет составлять не менее 6000 гривен, а в июле повысится до 6500. По словам Зеленского, уже с 1 сентября этого года минималка в Украине будет составлять около 5000 грн (сейчас - 4723 грн), что станет возможным после голосования нардепов.



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