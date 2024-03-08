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Вместо блокировки счетов уклонистам будет новое наказание: в Раде раскрыли детали

Блокировки счетов уклонистам не будет, но в парламенте рассматривают альтернативное наказание

сегодня, 12:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Блокировка счетов как форма наказания для уклонистов, о которой идет речь в новом законопроекте о мобилизации, негативно влияет на экономику. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Українським новинам" заявил замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Вместо блокировки счетов уклонистам будет новое наказание: в Раде раскрыли детали

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными чем блокировка счетов, как это предложено в этом законопроекте. Я не считаю, что блокировка счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас", — высказался Чернев.

Нардеп пояснил, что даже сейчас, когда закон не ввели в действие, люди начали массово снимать деньги со своих банковских счетов. Так что вместо действенного механизма, государство может держать проблемы для экономики.

Кроме того, Егор Чернев рассказал, какие нормы он хотел бы убрать из законопроекта о мобилизации. В частности, он предлагает сохранить отсрочку для аспирантов и людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. Кроме того, он отметил проблему мобилизации осужденных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время много дискуссий идет относительно того, нужна ли Украине тотальная мобилизация, усиление той мобилизации, которая идет сейчас. На самом деле в этом нет никакого смысла в усилении мобилизационного законодательства. Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал младший лейтенант, командир подразделения Р.У.Г. в составе 59 ОМПБр Гамлет Авагян с позывным "Гамлет".

Также издание "Комментарии" сообщало – мобилизация в Украине: почему время играет против нас и что делать.




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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3073-deputat-rady-yegor-chernyev-pidvyshheni-shtrafy-dlya-uhylyantiv-tochno-ye-bilsh-efektyvnymy-nizh
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