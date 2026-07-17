"Власть уже не боится протестов": в Раде ошеломили правдой о позиции Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины в четверг, 16 июля, своим решением, так сказать, поставил точку в вопросе назначения министра обороны. Поручил исполнять обязанности Евгению Хмаре, дальше будет его предлагать на министра. В Раде такое решение откровенно "разнесли", не только из-за процедурных нарушений.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что действительно показывает решение Зеленского.
Речь идет, по словам нардепа, о назначении пока и.о. министра обороны Евгения Хмару. Политик отметил, что президент не может делать поручение – он представляет кандидатуру на министра обороны, но утверждает Рада. Назначает и. о. правительство.
Также он отметил, что Хмара – военный, а по закону должность занимать может только гражданский человек. И вопрос в том, как будет урегулирован этот вопрос.
В этой ситуации, по его словам, есть два эпизода. Первый – это вроде бы должно было успокоить общество. Второе – ситуация открывает возможность первому заместителю СБУ Александру Покладу стать главой СБУ. Такую замену, по словам политика, давно обсуждали. Но здесь тоже момент – у руководителя Офиса президента Буданова откровенно плохие отношения с Покладом.
Политик отметил, что во всей этой ситуации власти ощутили новый привкус.
По его мнению, следующими снова могут стать НАБУ и САП. Нардеп отметил, что в вопросе с протестами при власти Федора показали, что возможно проигнорировать мнение людей, возможно идти против соответственно общественного возмущения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Зеленский "зачищает" конкурентов.