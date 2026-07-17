"Власть уже не боится протестов": в Раде ошеломили правдой о позиции Зеленского

Президент Украины в четверг, 16 июля, своим решением, так сказать, поставил точку в вопросе назначения министра обороны. Поручил исполнять обязанности Евгению Хмаре, дальше будет его предлагать на министра. В Раде такое решение откровенно "разнесли", не только из-за процедурных нарушений.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что действительно показывает решение Зеленского.

"Президент Зеленский решил, что он теперь и царь — решил в очередной раз заменить собой и Кабмин, и парламент. И в принципе сделал ход, который в их воображении должен был успокоить всю толпу", — объяснил политик.

Речь идет, по словам нардепа, о назначении пока и.о. министра обороны Евгения Хмару. Политик отметил, что президент не может делать поручение – он представляет кандидатуру на министра обороны, но утверждает Рада. Назначает и. о. правительство.

"Здесь президент сразу показал, что он думает и о Раде, и о Кабмине, и поручил, я так понимаю, даже не спрашивая Кабмин", — подчеркнул политик.

Также он отметил, что Хмара – военный, а по закону должность занимать может только гражданский человек. И вопрос в том, как будет урегулирован этот вопрос.

В этой ситуации, по его словам, есть два эпизода. Первый – это вроде бы должно было успокоить общество. Второе – ситуация открывает возможность первому заместителю СБУ Александру Покладу стать главой СБУ. Такую замену, по словам политика, давно обсуждали. Но здесь тоже момент – у руководителя Офиса президента Буданова откровенно плохие отношения с Покладом.

Политик отметил, что во всей этой ситуации власти ощутили новый привкус.

"Что можно делать все, что угодно, парламент все равно проголосует, и, несмотря на большое общественное возмущение и митинги, все равно им ничего не сделают, то есть уже митинги не пугают. Они получили ряд сильных позиций, которые, очевидно, будут использовать дальше с разными мотивами", — отметил народный депутат.

По его мнению, следующими снова могут стать НАБУ и САП. Нардеп отметил, что в вопросе с протестами при власти Федора показали, что возможно проигнорировать мнение людей, возможно идти против соответственно общественного возмущения.

"Возможно все, никто не остановит. Ни внутренняя сила, ни политики, которые достаточно вялые и не могли ничего сделать или не хотели в большинстве случаев, кроме там нескольких народных депутатов и не может остановить даже улица. И вот это очень опасное ощущение. Однако я уверен, что они недооценивают силу украинского народа в этом плане. И, к сожалению, все дальше сценарии могут развиваться негативно”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Зеленский "зачищает" конкурентов.