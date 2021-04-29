Власть своими репрессиями против Медведчука добилась того, что он входит в тройку самых популярных политиков в СМИ – Акимова

В топ-3 самых популярных украинских политиков в СМИ входят глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский. Об этом на сайте "Корреспондент" пишет журналист Галина Акимова, анализируя топ-10 самых популярных политиков Украины в СМИ, подготовленный одной из киевских пиар-компаний.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Вторая пятерка – это сплошь чиновники: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко", – перечисляет журналист.

В то же время Акимова отмечает, что олигарх Игорь Коломойский, занявший пятое место, звучит в СМИ сейчас в основном в привязке к санкциям США, а экс-президент Петр Порошенко отличился тем, что назвал индийский дженерик Covishield ругательным словом.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон объявил санкции против Коломойского и членов его семьи (жены Ирины, дочери Анжелики, сына Израиля Цви Коломойского) "из-за участия в масштабной коррупции" (Due to Involvement in Significant Corruption)", – напоминает журналист.

Акимова обращает внимание, что в тройку лидеров входят глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский.

Журналист также приходит к выводу, что власть во главе с Зеленским "своими репрессиями" против Медведчука добилась того, что оппозиционный лидер входит в топ-3 самых популярных политиков Украины.

"Глава политсовета ОПЗЖ в последнее время стабильно входит в топ самых популярных украинских политиков в СМИ. Поэтому получается, что Зеленский и компания репрессиями против Медведчука и запретом телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK добились противоположного результата", – аргументирует журналист.

"Что касается министра здравоохранения Максима Степанова, то, по справедливости, второе место по популярности в СМИ нужно отдать не ему, а эпидемии коронавируса. Именно благодаря COVID-19 в первой десятке присутствуют и глава МОЗ, и главный санитарный врач, которые направо и налево раздают обещания, а потом с таким же комсомольским задором рассказывают, почему не удается закупить вакцины, не получается провести вакцинацию и дальше по списку", – уточняет автор.

"Лидирует в рейтинге президент Владимир Зеленский. Зеленский на публику прививался Covishield’ом, говорил о готовности встретиться с Путиным, а также грозил санкциями. К слову, за минувшие месяцы ни Зеленский, ни кто-либо другой из чиновников так и не привел ни единого доказательства, будто Медведчук и другие оппозиционеры могут быть причастны к какой-либо противоправной деятельности. То есть и решение о запрете телеканалов, и указ о санкциях не имеют доказательной базы. И рано или поздно это ружье выстрелит", – заключает журналист Галина Акимова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!