Вице-спикер парламента рассказал, какие законы будут принимать в 2022 году

Народный депутат и заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко поделился законодательными планами монобольшинства на 2022 год. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".



В 2022 году парламент рассмотрит ресурсные законопроекты, фото из открытых источников

По словам Корниенко, парламент рассмотрит пакет законопроектов о пенсионной реформе, законопроекты об экономическом паспорте украинца и множественном гражданстве. Кроме того, в планах президиума Рады рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности, налоговой реформе, децентрализации и внесении изменений в Конституцию. Законопроект о децентрализации доработали, поэтому его отправят на экспертизу в Конституционный Суд.

Также вице-спикер подчеркнул, что с 2023 года в Украине должна заработать пенсионная реформа, предусматривающая запуск накопительной системы. Через год запустят и Фонд будущих поколений, собирающий средства для детей по программе экономического паспорта.



Кроме этих нововведений, в 2023 году будет введена новая система налогообложения, которая будет предусматривать снижение налогов с доходов физических и юридических лиц и введение налогов на выведенный капитал.

Александр Корниенко подчеркнул, что соответствующий законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован. Ранее депутаты от "Слуги народа" анонсировали рассмотрение весной законопроекта об открытии рынка леса, который положительно повлияет на мебельное производство в Украине.



Заместитель председателя парламента пояснил, что в 2022 году депутаты также должны рассмотреть во втором чтении законопроект о реформе СБУ. У спецслужбы хотят отнять экономические функции и рычаги влияния на бизнес.



Как сообщал портал "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" назвал главный провал в работе парламента в 2021 году.

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