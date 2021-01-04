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Верховная Рада рассматривает закон о легализации марихуаны в Украине

Медицинский каннабис используют как обезболивающий и успокаивающий препарат во многих развитых странах

сегодня, 20:30
Автор:

Кириєнко Анна

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4553, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Такую информацию предоставил 24 канал.

Верховная Рада рассматривает закон о легализации марихуаны в Украине

Легализация марихуаны в Украине - какие шаги уже сделала Верховная Рада. Фото: nv.ua

Стоит отметить, что большая часть народных депутатов считает, что в Украине необходимо легализовать марихуану в лечебных целях.

Напомним, что согласно всеукраинскому опросу, легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, против проголосовали — 29,53%.

Поэтому еще в ноябре нардепы пошли навстречу пожеланиям украинцев и создали рабочую группу, которая будет заниматься рассмотрением проблемы на парламентском уровне.

Отметим, что медицинский каннабис легализован во многих развитых странах. Его используют как обезболивающий и успокаивающий препарат. Врачи приписывают медицинскую коноплю онкобольным, людям, страдающим эпилепсией, лицам, имеющим склонность к депрессии и тревоге, пациентам с рядом серьезных заболеваний, а также военным с посттравматическим синдромом.

Приобрести и использовать медицинский каннабис можно только по рецепту от врача.

Также сообщаем, что в Колумбии хотят легализовать продажу кокаина. Власти хотят вывести теневой рынок наркотиков в легальную плоскость и взять торговлю под свой контроль. В стране предлагают законно продавать кокаин под видом обезболивающего средства.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что комиссия ООН по наркотическим средствам решила исключить каннабис из списка опасных веществ. К такому решению представители Комиссии пришли после рассмотрения рекомендаций ВОЗ по реклассификации "травки" и их прекурсоров.



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Источник: https://healthy.24tv.ua/radi-proponuyut-chastkovo-legalizuvati-marihuanu-ukrayini_n1503382
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