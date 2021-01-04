Верховная Рада рассматривает закон о легализации марихуаны в Украине

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Кириєнко Анна
В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4553, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Такую информацию предоставил 24 канал.
Легализация марихуаны в Украине - какие шаги уже сделала Верховная Рада. Фото: nv.ua
Стоит отметить, что большая часть народных депутатов считает, что в Украине необходимо легализовать марихуану в лечебных целях.
Напомним, что согласно всеукраинскому опросу, легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, против проголосовали — 29,53%.
Поэтому еще в ноябре нардепы пошли навстречу пожеланиям украинцев и создали рабочую группу, которая будет заниматься рассмотрением проблемы на парламентском уровне.
Отметим, что медицинский каннабис легализован во многих развитых странах. Его используют как обезболивающий и успокаивающий препарат. Врачи приписывают медицинскую коноплю онкобольным, людям, страдающим эпилепсией, лицам, имеющим склонность к депрессии и тревоге, пациентам с рядом серьезных заболеваний, а также военным с посттравматическим синдромом.
Приобрести и использовать медицинский каннабис можно только по рецепту от врача.
Также сообщаем, что в Колумбии хотят легализовать продажу кокаина. Власти хотят вывести теневой рынок наркотиков в легальную плоскость и взять торговлю под свой контроль. В стране предлагают законно продавать кокаин под видом обезболивающего средства.
Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что комиссия ООН по наркотическим средствам решила исключить каннабис из списка опасных веществ. К такому решению представители Комиссии пришли после рассмотрения рекомендаций ВОЗ по реклассификации "травки" и их прекурсоров.
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