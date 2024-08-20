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Верховная Рада приняла важное решение по военных, воюющих на территории РФ

Верховная Рада одобрила выплаты для военных, воюющих на территории РФ

сегодня, 15:15
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Кравцев Сергей

Парламент поддержал законопроект №11483, который обеспечивает социальные гарантии для военных, участвующих в боевых действиях на территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла важное решение по военных, воюющих на территории РФ

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что за документ, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проголосовал 321 народный депутат.

Этот закон предоставляет военнослужащим, которые действуют на территории России, в частности в Курской области, такие же выплаты и льготы, как и на передовой.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил важность этого законопроекта. Рада должна гарантировать участникам операции в Курской области, и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Отметим, Ярослав Железняк также сообщил, что Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе его называют законом о запрещении московской церкви.

Как сообщил нардеп, поддержали законопроект 265 народных депутатов. Голосовали против него 17 нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир", выступили против 7 нардепов из группы "Восстановление Украины", один депутат воздержался. В партии "Слуга народа" голосовали против 4 нардепа и 3 воздержались. Против запрета московской церкви проголосовал также один внефракционный депутат.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но, добавляет Железняк, кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

В Раде голосование уже назвали историческим.




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