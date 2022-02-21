Верховная Рада попросила президента разобраться с загрязнением окружающей среды Николаевским глиноземным заводом

Верховная Рада 286 голосами поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому от группы народных депутатов от "Слуги народа" "О необходимости обеспечения соблюдения права жителей Николаевского района Николаевской области на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду". В запросе говорится о необходимости выполнения указа президента Украины от 23 марта 2021 года и решения СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации", сообщают "Факты".

Николаевский глиноземный завод - фото из открытых источников

По информации народных депутатов, что Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших загрязнителей воздуха: в частности, в течение одного 2018 года предприятием выброшено в атмосферу 2362,3 тонн загрязняющих веществ, что на 244,7 тонн больше, чем в 2017 году. При этом в хранилищах отходов НГЗ находится более 47 млн красного шлама, которые составляют 82% от всех накопленных отходов 4 класса.

В запросе говорится о том, что НГЗ ежегодно получает свыше 1 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость, причем за период 2018-2021 годов он получил бюджетное возмещение НДС на сумму свыше 4,3 млрд грн. При этом общий объем уплаченных НГЗ налогов в бюджеты всех уровней за период 2018-2021 годов составляет примерно 1 млрд грн – то есть разница между возмещением НДС и уплаченными налогами за данный период составляет около 3,3 млрд грн в пользу предприятия.

Одновременно с этим народные депутаты сообщают главе государства, что площадь, занятая шламохранилищами ООО "МГЗ", составляет 330 га, в результате чего в 2011, 2012 и 2019 годах наблюдались шламовые пылевые бури. Как результат, в районе шламохранилищ смертность от онкологических заболеваний значительно увеличилась (по отдельным видам – на 300%), в то время как в остальных районах Николаевской области она снизилась.

Исходя из приведенной информации, народные депутаты просят президента дать указание Кабмину выявить и устранить причины значительного накопления красного шлама вследствие деятельности НГЗ, а также обеспечить межведомственный контроль в сфере обращения с образующимися отходами в процессе деятельности предприятия.

Также нардепы предлагают внести изменения в положения постановления Кабмина от 13.07.2000 №1120 "Об утверждении Положения о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизацией/удалением и Желтого и Зеленого перечня отходов" с тем, чтобы красный шлам был отнесен к опасным отходам (а не отходам 4 класса, как сейчас).

Также депутаты просят создать группу межведомственного контроля с участием Минэкологии, Госэкоинспекции и фискальных органов за правильностью начисления и уплаты НГЗ экологического налога – с тем, чтобы предприятие вернуло бюджету недополученные доходы.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.





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