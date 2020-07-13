Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушения правил дорожного движения

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект номер 2695 "Об изменении некоторых нормативно-правовых актов Украины в сфере безопасности дорожного движения". Об этом сообщает "твиттер" украинского парламента.

За проголосовало 282 народных депутата.

Таким образом, штраф за вождение в нетрезвом виде остался прежним - 120 необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако при повторном нарушении водителя-нарушителя могут привлечь к административному аресту от 10 до 15 суток, а также забрать права на срок от трех до десяти лет.

За нарушение скорости более чем на 50 км/час штраф повышен до 200 необлагаемых минимумов (было - 30). Также увеличится штраф за езду без водительского удостоверения - с 510 гривен до 10 200 гривен.

За дорожно-транспортное происшествие, в котором потерпевший получил травмы средней тяжести, планируют штрафовать от 51 000 гривен до 85 000 гривен, или арестом на срок до шести месяцев.

Ранее "Комментарии" сообщали детали смертельного ДТП под Киевом.

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