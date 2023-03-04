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Верховная Рада планирует вернуть военным надбавку в 30 тыс: что известно

В ВРУ попал законопроект, который вернет украинским военным надбавку в 30 тыс. грн вне зависимости от места нахождения.

сегодня, 18:26
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Автор:

Slava Kot

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9071, согласно которому предлагается вернуть военным надбавки в сумме 30 тыс. грн независимо от места проведения службы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт ВРУ.

Верховная Рада планирует вернуть военным надбавку в 30 тыс: что известно

В Украине планируют вернуть дополнительные выплаты для военных

25 января 2023 издан приказ Министерства обороны № 44, который начал действовать с 1 февраля и предусматривает сокращение бонусных средств в размере 30 тыс. грн во время военного положения. Согласно этому приказу не все военнослужащие будут получать дополнительное вознаграждение, а только находящиеся в зоне боевых действий.


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Такое решение критически восприняли в обществе и во власти, поэтому группа депутатов во главе с Дмитрием Разумковым, Алиной Загоруйко и другими, подала новый законопроект № 9071 под названием "внесение изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения достойного уровня оплаты труда лиц, выполняющих обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины".

"Такое существенное изменение порядка и размеров выплаты денежного довольствия в период активных боевых действий негативно влияет на боевой дух армии и, как следствие, на обороноспособность государства", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, планируется на время военного положения всем военнослужащим, полицейским, лицам рядового и начальствующего состава будет дополнительно выплачиваться сумма в 30 тыс. грн. Новая инициатива не будет распространяться на курсантов. Законопроект №9071 внесли в ВРУ марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова российского политика Медведева, пригрозившего, что Россия уничтожит немецкий танковый завод.

Также "Комментарии" писали, продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине согласно результатам нового опроса.



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Источник: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=75702
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