Верховная Рада изменила график работы

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Владимир Лавский
Неделя, когда народные депутаты планировали работать с избирателями, стала пленарной, а неделя, посвященная пленарным заседанием, - наоборот. Об этом сообщает УНИАН.
Народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№4026). Решение поддержали 256 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.
Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада Украины назначила дату местных выборов на 25 октября.
Кабинет министров Украины вместе с Центральным избирательным комитетом должны разработать ряд мер и рекомендаций, чтобы защитить население от заражения коронавирусом во время проведения местных выборов.
Также на заседании Верховной Рады было принято решение, что выборы пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов в Донецкой и Луганской областях.
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