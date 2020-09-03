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Верховная Рада изменила график работы

График работы Верховной Рады Украины изменился

сегодня, 12:17
Автор:

Владимир Лавский

Неделя, когда народные депутаты планировали работать с избирателями, стала пленарной, а неделя, посвященная пленарным заседанием, - наоборот. Об этом сообщает УНИАН. 

Народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№4026). Решение поддержали 256 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада изменила график работы

Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада Украины назначила дату местных выборов на 25 октября. 

Кабинет министров Украины вместе с Центральным избирательным комитетом должны разработать ряд мер и рекомендаций, чтобы защитить население от заражения коронавирусом во время проведения местных выборов. 

Также на заседании Верховной Рады было принято решение, что выборы пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов в Донецкой и Луганской областях.




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