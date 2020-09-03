Верховная Рада изменила график работы

Неделя, когда народные депутаты планировали работать с избирателями, стала пленарной, а неделя, посвященная пленарным заседанием, - наоборот. Об этом сообщает УНИАН.

Народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№4026). Решение поддержали 256 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада Украины назначила дату местных выборов на 25 октября.

Кабинет министров Украины вместе с Центральным избирательным комитетом должны разработать ряд мер и рекомендаций, чтобы защитить население от заражения коронавирусом во время проведения местных выборов.

Также на заседании Верховной Рады было принято решение, что выборы пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов в Донецкой и Луганской областях.











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