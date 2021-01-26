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Верховная Рада хочет штрафовать украинцев за неправильно установленные кондиционеры

Законопроект был инициирован депутатом из партии "Слуга народа" Сергеем Гривко

сегодня, 18:55
Автор:

Кириєнко Анна

Верховная Рада предлагает штрафовать граждан Украины за неправильно установленные кондиционеры на домах. Соответствующий законопроект можно посмотреть на официальном сайте ВРУ.

Верховная Рада хочет штрафовать украинцев за неправильно установленные кондиционеры

Рада предлагает ввести штраф за неправильно установленные кондиционеры. Фото: РБК

Проект был зарегистрирован 21-го января этого года. Предложение было внесено народным депутатом из партии "Слуга народа" Сергеем Гривко.

В законопроекте №4619 отмечается, что за неправильно установленные кондиционеры на владельца прибора будет наложен штраф в размере 1700 гривен. Если нарушение повторится, владельцу прибора придется заплатить 3,4 тысячи гривен.

Под неправильно установленными кондиционеры имеют в виду такие, которые капают конденсатом на фасад, асфальт или на прохожих.

В пояснительной записке дополняется, что законопроект должен быть принят, чтобы обеспечить чистоту окружающей среды и предотвратить нарушение прав других граждан. Также в объяснении говорится, что эта проблема требует более детального урегулирования.

Кроме этого депутаты сообщают, что владельцы кондиционеров заранее должны продумать способ вывода конденсата. Это может быть сливная или бытовая канализация, специальные резервуары, которые не будут мешать гражданам.

Напомним, что в Украине планируют ввести изменения в трудовое и пенсионное законодательство. Так, в Раде планируют принять законопроект об изменении системы назначения пенсий и отмене бумажных трудовых книжек. Пенсии будут назначать в автоматическом режиме, а также отменят обязательную необходимость оформления бумажных трудовых книг.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Юлию Тимошенко поймали на переписке с Ермаком в Раде. Посмотреть фото переписки можно в нашем материале.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70863
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