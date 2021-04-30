Ведущие немецкие СМИ продолжают обсуждать тему Украины и санкций против Медведчука

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Станислав Молчанов
Крупнейшие СМИ Германии продолжают обсуждать тему российско-украинских отношений и обострение на Донбассе, которое, по мнению немецких журналистов, спровоцировано репрессиями против украинской оппозиции и желанием президента Владимира Зеленского ускорить вступление Украины в НАТО, а также получить военную помощь от ЕС и США, убедив Запад в неизбежно надвигающейся угрозе со стороны России.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
Так, в статье на сайте немецкой общенациональной радиостанции Deutschlandfunk Kultur говорится о том, что риторика Зеленского в последнее время становится более воинственной.
Симметричное мнение высказывается в публикации крупной немецкой газеты "Зюддойче цайтунг".
Ведущий немецкий журнал "Шпигель" отмечает, что пока еще не ясно, что именно назревает на границе между двумя странами – "в этом почти забытом уголке Европы, который находится в состоянии войны почти семь лет". Но автор материала допускает, что одной из причин возобновления боевых действий на Востоке Украины могли стать "резкие перемены Зеленского" по отношению к оппозиции и СМИ, критикующим его власть.
Об этом же пишет и немецкий сайт Russland.News.
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