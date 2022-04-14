Важные решения: какие законопроекты приняла Рада 14 апреля

14 апреля Верховная Рада проголосовала за ряд важных законопроектов. Также во время заседания выступили иностранные дипломаты – глава Сената Чешской Республики – Милош Вистрич и маршалок Сената Республики Польши – Томаш Гродский.

Верховная Рада, фото из открытых источников

Наконец-то появился новый министр защиты окружающей среды — на должность назначили исполняющего обязанности Руслана Стрельца.

Депутаты поддержали проект об обращении парламентов и международных институтов мира о признании геноцидом украинского народа тех ужасов, что творит рф на нашей территории №7276, а также обращение №7281 к международным спортивным институтам, организациям, относительно недопуска спортсменов из россии и Беларуси до любых международных соревнований и освобождения их представителей от должностей в этих организациях.



Всего было принято 22 документа. В Украине будет создан институт Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах (закон №7244), и будет проводиться государственная регистрация геномной информации человека (№4265). Законом №7245 предусмотрена административная ответственность за невыполнение требований Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В Украине механизм отбора и подготовки прокуроров будет регулироваться документом №5158, а порядок осуществления уголовного производства в условиях введения в Украине или отдельных ее местностях во время военного, чрезвычайного положения – документом №7183.

Также был принят ряд документов, предусматривающих внесение изменений в законодательство о военной службе, в частности, в разведке смогут служить не граждане Украины (№7240-1), иностранцы также смогут служить в ВСУ от 3 до 5 лет (№7242). Кто может получить отсрочку от мобилизации, прописано в новом законе №7272.

Добавлены изменения в Уголовный кодекс о коллаборационной деятельности (№ 7186) и установлен механизм лишения государственных наград предателей Украины (№ 6163). Во втором чтении принят закон №7214 о запрете символики, которая используется вооруженными силами оккупанта в войне против Украины.

Депутаты проголосовали за проект №7231, предусматривающий реинтеграцию и восстановление прав детей, пострадавших от войны, приняли разграничение функций региональных управлений или департаментов по вопросам защиты прав детей №7087. В сфере защиты детей также принят закон №7200 об обеспечении законного представительства детей, вывезенных за границу, то есть детей из интернатов или детдомов.

В сфере медицины нардепы приняли решение об освобождении от обложения НДС операций по трансплантации анатомических материалов человеку. Согласно закону №7246 гранты от иностранных государств будут зачисляться в общий фонд госбюджета. Документом №7201 принято упрощение доступа граждан к социальным услугам во время военного положения.

Как сообщал портал "Комментарии", известно, сколько времени понадобится для разминирования территорий Украины и какие законодательные изменения предлагают депутаты.





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