В Верховной Раде ответили, рассматривают ли уменьшение мобилизационного возраста

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Кравцев Сергей
Неожиданных новостей по уменьшению мобилизационного возраста украинцам ждать не стоит. На сегодняшний день этот вопрос об даже не обсуждается в Верховной Раде. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала народный депутат Юлия Гришина.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — во время действия военного положения априори не используется слово демобилизация. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, действительно обсуждается вопрос сроков службы. Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава оборонного комитета Александр Завитневич.
Также издание "Комментарии" сообщало – у людей часто складывается ложное представление о роли и задачах ТЦК. Но при этом важно понимать, что "охота" на уклонистов точно не входит в обязанности работников ТЦК и СП. У людей, которые работают в этих структурах есть много других функций, которые невозможно "перебросить" на рекрутинговые центры. Об этом в интервью "Громадському" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
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