В Верховной Раде ответили, рассматривают ли уменьшение мобилизационного возраста

Неожиданных новостей по уменьшению мобилизационного возраста украинцам ждать не стоит. На сегодняшний день этот вопрос об даже не обсуждается в Верховной Раде. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала народный депутат Юлия Гришина.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Могу сказать точно, что в Верховной Раде мы не рассматриваем вопрос уменьшения мобилизационного возраста. Поэтому в данном случае тем родителям, которые переживают эту ситуацию, я думаю, что переживать не нужно, потому что такие предложения сегодня не рассматриваются вообще", — отметила парламентарий.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время действия военного положения априори не используется слово демобилизация. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, действительно обсуждается вопрос сроков службы. Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава оборонного комитета Александр Завитневич.

"Мы говорим, например, о 6 месяцах отпуска или годовом отпуске, чтобы человек как минимум восстановился. Говорили об обязательности прохождения восстановительной психологической помощи. Это то, что касается хотя бы морально-психологического состояния, не говоря уже, что у людей есть много болезней, болячек, кому-то ранения надо подлечить. И это также просчитывается", — рассказал парламентарий.

Также издание "Комментарии" сообщало – у людей часто складывается ложное представление о роли и задачах ТЦК. Но при этом важно понимать, что "охота" на уклонистов точно не входит в обязанности работников ТЦК и СП. У людей, которые работают в этих структурах есть много других функций, которые невозможно "перебросить" на рекрутинговые центры. Об этом в интервью "Громадському" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.



