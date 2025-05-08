Какие перспективы принятия закона о демобилизации: в Раде сделали заявление

Во время действия военного положения априори не используется слово демобилизация. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, действительно обсуждается вопрос сроков службы. Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава оборонного комитета Александр Завитневич.

Демобилизация военных. Фото: из открытых источников

"Мы говорим, например, о 6 месяцах отпуска или годовом отпуске, чтобы человек как минимум восстановился. Говорили об обязательности прохождения восстановительной психологической помощи. Это то, что касается хотя бы морально-психологического состояния, не говоря уже, что у людей есть много болезней, болячек, кому-то ранения надо подлечить. И это также просчитывается", — рассказал парламентарий.

По его словам, сейчас этот момент обсуждается с Министерством обороны и Генеральным штабом. Но все зависит от интенсивности боевых действий.

Нардеп отметил, что, если у Украины будет, условно говоря, резерв, например, 10 тысяч человек подготовленных, тогда такую же часть войск можно отправить с фронта. Но это количество должен предоставлять Генеральный штаб, когда он имеет это количество людей. Можно говорить о сроках службы, но человека демобилизовать, исключить из учета вообще, — сейчас это невозможно. Могут идти разговоры о какой-то другой вещи.

По его словам, последние несколько встреч и совещаний обсуждали возможность отпуска военных для восстановления.

Парламентарий добавил, что при этом Министерство обороны сейчас не понимает, в каком статусе эти военные тогда будут. Ведь хочется, чтобы и платили какие-то средства им, чтобы человек, когда он в отпуске, например, 3-6 месяцев, какие-то средства получал.

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