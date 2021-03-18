В Верховной Раде хотят запретить курить IQOS: детали (ВИДЕО)

Украинские депутаты вольно используют IQOS для курениях в стенах Верховной Рады. По информации одного из представителей партии "ОПЗЖ", на днях полицейский потерял сознание из-за концентрации запахов возле одного из входов в Раду, сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".



Нардепов ограничат в курении IQOS. Фото из открытых источников

После выступления коллеги первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил депутатам, что их рабочее место не является дружественной зоной к IQOS-курильщикам. Тем политикам, которые используют подобное приспособление, чиновник предложил делать это лишь в определенных законом зонах.

"Верховная Рада не является IQOS - friendly , поэтому я очень прошу их использовать только в специально отведенных местах", — сказал вице-спикер.

При этом Стефанчук подчеркнул, что таким способом нардепы поддерживают уважение к правам человека. Он считает, что это возможно лишь после того, как все вокруг (очевидно, как депутаты, и так и рядовые граждане) будут соблюдать правила — в том числе и на ограничение курения.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что стоит делать курильщикам айкос, дабы не нарваться на чужое возмущение или не схлопотать штраф. Для этого следует либо курить в специально отведенных для этого местах, либо искать специальные заведения, где к употреблению IQOS относятся проще. Найти их не так уж и сложно — зачастую они размещают специальную "IQOS Friendly"-вывеску. Подобная отметка помогает посетителям понять, что им разрешено в помещении курить имеющиеся заменители сигарет. Не зря же с английского "Friendly" переводится как "дружественный". В публикации можно узнать, какие общественные места практикуют подобную политику.

Также на портале найдется информация о том, как человеку, бросающему курить, побороть никотиновую ломку.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!