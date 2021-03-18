В Верховной Раде хотят запретить курить IQOS: детали (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Украинские
депутаты вольно используют IQOS для курениях в стенах Верховной Рады. По
информации одного из представителей партии "ОПЗЖ", на днях полицейский потерял
сознание из-за концентрации запахов возле одного из входов в Раду, сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".
Нардепов ограничат в курении IQOS. Фото из открытых источников
После выступления
коллеги первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил депутатам, что их
рабочее место не является дружественной зоной к IQOS-курильщикам. Тем
политикам, которые используют подобное приспособление, чиновник предложил
делать это лишь в определенных законом зонах.
При этом
Стефанчук подчеркнул, что таким способом нардепы поддерживают уважение к правам
человека. Он считает, что это возможно лишь после того, как все вокруг
(очевидно, как депутаты, и так и рядовые граждане) будут соблюдать правила — в
том числе и на ограничение курения.
Напомним, "Комментарии"
рассказывали, что стоит делать курильщикам айкос, дабы не нарваться на чужое возмущение или не схлопотать штраф. Для этого следует либо курить в специально отведенных для этого местах, либо искать специальные заведения, где к употреблению IQOS
относятся проще. Найти их не так уж и сложно — зачастую они размещают специальную
"IQOS Friendly"-вывеску. Подобная отметка помогает посетителям
понять, что им разрешено в помещении курить имеющиеся заменители сигарет. Не
зря же с английского "Friendly" переводится как
"дружественный". В публикации можно узнать, какие общественные места практикуют подобную политику.
Также на портале найдется информация о том, как
человеку, бросающему курить, побороть никотиновую ломку.
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