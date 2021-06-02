В Украине вырастет прожиточный минимум: когда и на сколько

Прожиточный минимум в Украине планируют рассчитывать по новому принципу, и он должен равняться фактическому прогнозируемому. Соответствующий законопроект поддержали 253 народных депутатов. Перед голосованием политики заслушали доклад председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой и обсудили нормы документа.



Украинская гривна. Фото: 24tv.ua

Комитет по вопросам социальной политики рассмотрел 15 законопроектов о прожиточном минимуме, доложила глава комитета Галина Третьякова. Верховной Раде рекомендовали принять за основу законопроект №3515, а альтернативные — отклонить. Документ состоит из четырех частей — это отвязка прожиточного минимума, методология, расчет заработных плат и трансформация, отметила нардеп.

В Украине сейчас прожиточный в два раза меньше реального и привязан к зарплатам в 15 законах, рассказала глава профильного комитета парламента. Законодатели считают, что прожиточный минимум надо отвязать от зарплат, потому что когда растет прожиточный минимум, одновременно растут и зарплаты.

"Законопроект направлен на то, чтобы мы внедрили социальный уровень, который в странах Европы связан со средней заработной платой и уровнем жизни общества... Коэффициенты привязки прожиточного минимума к заработным платам очень интересные. Например, педагогические работники получают кратность 4 и больше. А если посмотреть на новые законы, мы увидим, что судьи Верховного суда имеют кратность 75, судьи специализированных и местных судов — 50 и 30, лица, имеющие специальные знания в Бюро экономической безопасности — 20 и больше", — рассказала Третьякова.

Законопроектом предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год. Для этого должны быть учтены прогнозы инфляции текущего года.

На сегодня в Украине прожиточный минимум составляет 2379 грн. С 1 декабря 2021 года он вырастет до 2481 грн. Такие показатели не отражают реальный необходимый уровень жизни, подчеркнул нардеп Владимир Цабаль.

"Очень многие показатели — штрафов для бизнеса, пени, заработных плат для чиновников привязаны к прожиточному минимуму. Это не позволяет государству достаточно гибко проводить как социальную политику, так и политику поддержки бизнеса. Каждый раз, когда поднимается прожиточный минимум, это влечет за собой поднятие штрафов для бизнеса", — сказал Цабаль.

Народные депутаты в целом поддерживают пересмотр прожиточного минимума. Однако нужно применить новые подходы для его расчета перед принятием государственного бюджета на 2022 год.

"Анализ положений проекта свидетельствует о том, что на самом деле они не связаны с созданием предпосылок для повышения прожиточного минимума", процитировала заключение по законопроекту №3515 Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады нардеп Анна Скороход.

"Законопроект является ничем иным, как очередной попыткой закрепить на законодательном уровне манипуляции с прожиточным минимумом... Предложенные нормы законопроекта №3515 противоречат рекомендациям парламентских слушаний на тему проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", — заявила Скороход, процитировав вывод профсоюзов.

Соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате предлагают поднимать на один процент с 2021 по 2031 годы. Таким образом прожиточный минимум с 41% от средней зарплаты в 2021 году должен вырасти до 50%. По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в феврале 2021 года составляет 12 549 грн.

Законопроект о прожиточном минимуме должен быть доработан, отмечали политики. А после его принятия нужно быть вносить изменения в 25 законов. При этом народные депутаты приняли законопроект №3515 за основу. Документ поддержали 253 нардепов.

Напомним, по словам премьер-министра Денис Шмыгаля, общий размер средней зарплаты в Украине повысился в марте на 9,5%. Глава правительства считает, что украинская экономика подает надежды на восстановление после коронавирусной кризиса.

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