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В Украине ввели сбор за вылет пассажиров

Законом вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины

сегодня, 15:55
Автор:

Наталья Шевченко
В Украине ввели сбор за вылет пассажиров

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины". За документ проголосовали 256 нардепов. 

Документом предлагается определить на законодательном уровне особенностей взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины. 

Этот законопроект соответствует международной практике, в том числе опыта ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и др.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта. 

Законопроектом предусмотрено:

закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";

дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;

установление ответственности за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Размеры ставок сбора

Предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.

Также сбор предлагается не взимать в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

С июля авиасообщение с Украиной возобновила Польша, а теперь еще и освободила от двухнедельного карантина пассажиров самолетов из нашей страны


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