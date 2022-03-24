В Украине ужесточена ответственность за киберпреступления: какое наказание предусмотрено

Народные избранники утвердили законопроект №7182, который будет направлен, чтобы защитить критическую инфраструктуру страны от кибератак. Они рассматриваются как одна из форм вооруженной агрессии России.

В Украине ужесточена ответственность за киберпреступления (фото из открытых источников)

Законопроект внесет изменения в Уголовный кодекс и усилит ответственность за несанкционированное вмешательство в работу электронных систем в зависимости от их последствий.

Теперь за киберпреступления будут наказывать:

● штраф от 1,24 млн грн до 3,72 млн грн. или ограничением свободы до 3 лет;

● за действия, совершенные повторно или группой лиц по предварительному сговору – штраф от 3,72 млн грн до 8,68 млн грн или ограничением свободы сроком от 2 до 5 лет;

● если это привело к утечке, потере, блокированию информации – штраф от 8,68 млн грн до 12,4 млн грн или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;

● за значительный ущерб – лишение свободы от 8 до 12 лет

Также документ предусмотрел наказание за киберпреступления во время военного положения. Если они привели к тяжелым последствиям, преступнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ужесточили ответственность и за распространение компьютерных вирусов – штраф от 2,4 млн грн до 4,9 млн грн.

При этом закон определяет, что взлом электронных систем, когда происходит поиск потенциальных уязвимостей, не является преступлением.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что парламент упростил работу местного самоуправления во время войны. Украинский парламент принял законопроект №7153, цель которого — упростить функционирование местного самоуправления и правительства на период военного положения. Теперь этот документ существенно обновлен. Об этом сообщил соавтор закона, руководитель парламентского подкомитета по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Виталий Безгин.





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