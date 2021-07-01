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В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: что изменится

Законопроект №3908-1 депутаты проголосовали без дополнительного обсуждения

сегодня, 13:15
Автор:

Вечканова Елена

Домашнее насилие является одним из самых "умалчиваемых" преступлений не только в Украине, но и во всем мире. По информации "РБК-Украина", депутаты Верховной Рады наконец-то поддержали усиление административной ответственности за совершение такого рода насилия или же преступлений по признакам пола.

В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: что изменится

В Украине усилят ответственность за домашнее насилие. Фото из открытых источников

"За" документ под номером 3908-1 высказались сразу 336 народных избранников.

Согласно новопринятому законопроекту, к военнослужащим, военнообязанным, полицейским и представителям некоторых других правоохранительных организаций будут применяться общие требования при несении ответственности за совершение домашнего насилия. При этом отделаться общественными или исправительными работами, а также админарестом эти категории людей не смогут.

Любые преступления, совершенные в контексте домашнего насилия или же касательно полового признака, будут наказываться штрафами (10-20 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 170 до 340 грн) или отбыванием общественных работ. Последние предполагают "отработку" 30-40 часов. Также виновник может быть арестован в админпорядке на максимум десять суток.

Если же насилие совершается повторно, то человека заставят либо заплатить от 370 до 680 гривен, либо отправиться на общественные работы (40-60 часов), либо арестуют на 15 суток.

Следует отметить, что законопроект Рада поддержала без любых дополнительных дискуссий. Первые же обсуждения подобной инициативы в Украине появились еще в декабре прошлого года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой отпечаток, по мнению эксперта, накладывает домашнее насилие на психику несовершеннолетних. Детали — в нашем материале.

Также на портале мы сообщали о том, почему, по мнению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, в Украине может усилиться политическое насилие.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-usilila-otvetstvennost-domashnee-nasilie-1625131354.html
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