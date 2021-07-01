В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: что изменится

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Вечканова Елена
Домашнее насилие является
одним из самых "умалчиваемых" преступлений не только в Украине, но и во всем
мире. По информации "РБК-Украина", депутаты Верховной Рады наконец-то поддержали
усиление административной ответственности за совершение такого рода насилия или
же преступлений по признакам пола.
В Украине усилят ответственность за домашнее насилие. Фото из открытых источников
"За" документ под
номером 3908-1 высказались сразу 336 народных избранников.
Согласно новопринятому
законопроекту, к военнослужащим, военнообязанным, полицейским и представителям
некоторых других правоохранительных организаций будут применяться общие
требования при несении ответственности за совершение домашнего насилия. При
этом отделаться общественными или исправительными работами, а также
админарестом эти категории людей не смогут.
Любые преступления,
совершенные в контексте домашнего насилия или же касательно полового признака,
будут наказываться штрафами (10-20 необлагаемых минимумов доходов граждан — от
170 до 340 грн) или отбыванием общественных работ. Последние предполагают "отработку"
30-40 часов. Также виновник может быть арестован в админпорядке на максимум
десять суток.
Если же насилие
совершается повторно, то человека заставят либо заплатить от 370 до 680 гривен,
либо отправиться на общественные работы (40-60 часов), либо арестуют на 15
суток.
Следует отметить,
что законопроект Рада поддержала без любых дополнительных дискуссий. Первые же обсуждения подобной инициативы в Украине появились еще в декабре прошлого года.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой отпечаток, по мнению эксперта, накладывает домашнее насилие на психику несовершеннолетних. Детали — в нашем материале.
Также на портале мы
сообщали о том, почему, по мнению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, в Украине может усилиться политическое насилие.
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