В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными, фото из открытых источников

В Украине принят Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира".

В тексте Закона идет речь о том, что недопустимо регулировать численность бездомных животных путем их истребления, убийство и избиение животных, а также их привлечение к нищенству.

В соответствии с данным законом также запрещено дарить животных как призы, награды или премии, стравливать одних животных с другими.

Издевательством над животным также считается его оставление в закрытом салоне автомобиля при температуре воздуха больше +20 С либо менее +5 С. Также домашних животных нельзя оставлять без присмотра привязанными в общественных местах и местах скопления людей.

По закону отныне нельзя предоставлять фотоуслуги с дикими животными, за исключением зоопарков, цирка и дельфинариев.

В противном случае, за жестокое обращение с животными нарушитель может понести как административную ответственность (штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья), так и уголовную — .если действия человека привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного, за натравливание животных друг на друга, пропагандe, публичные призывы к жестокому обращению с животными. В таком случае нарушитель закона может быть ограничен в воле на срок от года до 3 лет либо отправиться за решетку на 2-3 года, а домашнее животное будет конфисковано.

Наказание при совершении описанных выше действий в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на экс-главу Офиса Президента Андрея Богдана было открыто уголовное производство по подозрению в жестоком обращении с животными.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!