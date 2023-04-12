В Украине требуют роспуска Верховной Рады: когда и при каких условиях

На сайте главы государства зарегистрирована петиция, выражающая недоверие к Верховной Раде Украины, требующая роспуска парламента с последующими выборами после окончания военного положения в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Єдиним джерелом влади в Україні є народ

"За последние годы народ Украины уже окончательно убедился в том, что Верховная Рада не действует в интересах граждан государства, на пользу которого пришли работать, – утверждает автор петиции Анастасия Католик. – Даже во время войны все законы подстраиваются только в пользу депутатов и власть имущих. Нам надоело видеть неуважение и позорное отношение к гражданам Украины. Последней каплей является то, что у военных отбирают деньги, обосновав это тем, что денег нет и несправедливо в тылу получать больше, "хотя в начале полномасштабного вторжения Президентом было установлено денежное обеспечение на период военного положения". Но в это же время Верховная Рада выделяет себе 100% надбавку".

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Такой подход автор петиции называет "ганьбою":

"Когда нужно было взять оружие в руки, стать на защиту суверенитета и целостности государства и отказаться от своего "жить, планировать будущее, воспитывать детей и просто верить в завтра" военные это сделали, не колеблясь. Но за это получили "благодарность" в виде уменьшение денежного довольствия, принятие бесчеловечных законов и пренебрежение", — утверждается в тексте петиции.

Автор петиции и более 12 тысяч человек, уже подписавших обращение, выражают свое недоверие парламенту:

"Мы, народ Украины, граждане Украины, которые по Конституции Украины являются единственным источником власти, выражаем НЕДОВЕРИЕ Верховной Раде Украины и требуем немедленного роспуска Верховной Рады Украины с последующими выборами после завершения военного положения", — говорится в тексте петиции.



Зарегистрированная петиция – 2 марта 2023 года. После получения 25 тысяч необходимых подписей глава государства обязан рассмотреть петицию и дать на нее ответ.

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