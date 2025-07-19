В Украине таки могут запретить Telegram: что заявил Стефанчук

Верховная Рада Украины может на законодательном уровне запретить Telegram, но только в том случае, если будут получены четкие доводы, что этот шаг улучшит информационную безопасность в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикера Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Запрет Telegram. Фото: из открытых источников

"Значит есть такая возможность. Значит надо вести переговоры, если нужны будут государственные решения – украинский парламент примет их. Но еще раз говорю: не для пиара, не для того, чтобы кто-то получал лайки, а для того, чтобы Украина получила больше информационной безопасности", — высказался Руслан Стефанчук.

Спикер парламента также подчеркнул, что первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров активно работает с командой, поэтому часть российского контента в соцсети просматривать уже невозможно даже с VPN.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский парламент работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится волеизъявление граждан только после войны. Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Мы работаем. Мы закон сейчас не активизируем, потому что какие-либо такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", — высказался спикер парламента.

По словам Руслана Стефанчука, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.

Также издание "Комментарии" сообщало – власти Вьетнама распорядились заблокировать на территории страны доступ к мессенджеру Telegram, который основал российский бизнесмен Павел Дуров.



