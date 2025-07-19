В Украине таки могут запретить Telegram: что заявил Стефанчук

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Верховная Рада Украины может на законодательном уровне запретить Telegram, но только в том случае, если будут получены четкие доводы, что этот шаг улучшит информационную безопасность в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикера Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Запрет Telegram. Фото: из открытых источников
Спикер парламента также подчеркнул, что первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров активно работает с командой, поэтому часть российского контента в соцсети просматривать уже невозможно даже с VPN.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинский парламент работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится волеизъявление граждан только после войны. Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
По словам Руслана Стефанчука, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.
Также издание "Комментарии" сообщало – власти Вьетнама распорядились заблокировать на территории страны доступ к мессенджеру Telegram, который основал российский бизнесмен Павел Дуров.