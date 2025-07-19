logo

BTC/USD

118211

ETH/USD

3558.93

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Рада начала работу над подготовкой к выборам: заявление Стефанчука
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада начала работу над подготовкой к выборам: заявление Стефанчука

Спикер уточнил, что голосование в Украине, если и состоится, то только после войны

19 июля 2025, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинский парламент работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится волеизъявление граждан только после войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Рада начала работу над подготовкой к выборам: заявление Стефанчука

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

"Мы работаем. Мы закон сейчас не активизируем, потому что какие-либо такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", — высказался спикер парламента.

По словам Руслана Стефанчука, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.

"Верховая Рада работает над вопросами, после которых парламентарии смогут перейти к формированию законопроекта о проведении выборов", — отметил Руслан Стефанчук.

Отметим, в ходе этого же общения с журналистами Руслан Стефанчук заявил, что мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет могут дать "зеленый свет" на выезд за пределы Украины. Такую инициативу активно обсуждают в парламенте.

"Украинский парламент – это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", — заявил спикер Верховной Рады. 

По его информации, идеи насчет выезда мужчин до 24 лет есть в парламенте, но каким будет вердикт Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке – пока сказать сложно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада Украины работает над специальным законопроектом, который должен урегулировать проведение выборов после войны. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости