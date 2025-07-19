Рада начала работу над подготовкой к выборам: заявление Стефанчука

Украинский парламент работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится волеизъявление граждан только после войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

"Мы работаем. Мы закон сейчас не активизируем, потому что какие-либо такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", — высказался спикер парламента.

По словам Руслана Стефанчука, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.

"Верховая Рада работает над вопросами, после которых парламентарии смогут перейти к формированию законопроекта о проведении выборов", — отметил Руслан Стефанчук.

Отметим, в ходе этого же общения с журналистами Руслан Стефанчук заявил, что мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет могут дать "зеленый свет" на выезд за пределы Украины. Такую инициативу активно обсуждают в парламенте.

"Украинский парламент – это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", — заявил спикер Верховной Рады.

По его информации, идеи насчет выезда мужчин до 24 лет есть в парламенте, но каким будет вердикт Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке – пока сказать сложно.

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