Рада начала работу над подготовкой к выборам: заявление Стефанчука

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Кравцев Сергей
Украинский парламент работает над подготовкой выборов. Впрочем, состоится волеизъявление граждан только после войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников
По словам Руслана Стефанчука, сейчас решается ряд вопросов. В частности, как будут голосовать военные и украинцы за границей, как будут работать наблюдатели, как обеспечить финансовую поддержку выборов и т.д.
Отметим, в ходе этого же общения с журналистами Руслан Стефанчук заявил, что мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет могут дать "зеленый свет" на выезд за пределы Украины. Такую инициативу активно обсуждают в парламенте.
По его информации, идеи насчет выезда мужчин до 24 лет есть в парламенте, но каким будет вердикт Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке – пока сказать сложно.
Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада Украины работает над специальным законопроектом, который должен урегулировать проведение выборов после войны. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук