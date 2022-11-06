В Украине студентов могут освободить от мобилизации: условия

На сайте Верховной Рады Украины был опубликован проект Закона об освобождении всех студентов от военной службы, говорится в объяснительной записке к документу.

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Согласно проекту Закона, который был зарегистрирован в ВР, от мобилизации в скором времени могут быть освобождены студенты, которые в данный момент времени:

· Получают профессиональное образование;

· Являются получателями профессионального высшего образования;

· Являются ассистентами-стажерами;

· Являются студентами отделения аспирантуры или докторантуры.

"Разработка и дальнейшее продвижение данного законопроекта, в том числе его непосредственное принятие Верховной Радой, должны будут искоренить любого рода дискриминацию студентов в нормативно-правовых актах", — сказано в описании проекта Закона.

В данном контексте стоит отметить, что в случае, если народные избранники проголосуют за данный законопроект, от военной службы могут быть освобождены даже ранее мобилизованные студенты. По мнению авторов документа, он поможет обеспечить защиту прав всех студентов Украины, без исключения.

Помимо этого, в объяснительной записке к проекту Закона также указано, что его основной целью является обеспечение и сохранение надлежащего научно-технического потенциала страны и кадровой базы высококлассных специалистов.

"Принятием этого документа можно будет навести порядок в действующем законодательстве Украины, а также искоренить всевозможные недоработки, несоответствия, не состыковки и недоработки прошлых правительств", — подчеркивается в описании документа.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в бюджете на 2023 год совершенно не заложено средств на финансирование "Новой украинской школы", более того, правительство решило сократить траты на выплату заработной платы учителям на 19%.

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