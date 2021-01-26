В Украине планируют ввести обязательный техосмотр транспорта

Власти Украины планируют ввести обязательный технический осмотр транспортных средств с 2022 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ресурсу РБК.

Обязательный техосмотр в Украине будет введен с 2022 года. Фото: autonews.ua

Обязательный техосмотр будут вводить постепенно. Начать могут с переоборудованных автомобилей, ввозимых на территорию Украины из-за рубежа.

Владислав Криклий считает, что данное нововведение необходимо, поскольку соблюдение транспортных технических требований важно прежде всего для всех участников дорожного движения и окружающей среды. Однако министр отмечает, что вводить подобные изменения нужно мягко, чтобы не вызвать негативной реакции украинцев.

Введение обязательного технического осмотра автомобилей — одно из основных требований, которое прописано в документах по евроинтеграции.

Стоит отметить, что обязательный техосмотр транспорта был отменен в Украине в 2011 году по инициативе Виктора Януковича. За соответствующий законопроект проголосовали 262 депутата.

Напомним, что Верховная Рада хочет штрафовать украинцев за неправильно установленные кондиционеры. Под неправильно установленными кондиционеры имеют в виду такие, которые капают конденсатом на фасад, асфальт или на прохожих. Законопроект должен быть принят, чтобы обеспечить чистоту окружающей среды и предотвратить нарушение прав других граждан. Также в объяснении говорится, что эта проблема требует более детального урегулирования.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Кабинет министров установил новый размер минимальных розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Игристые вина и газированные напитки теперь обойдутся украинцам в 109 гривен минимум. Вермуты и другие натуральные напитки будут теперь стоить от 49 гривен (минимальная розничная цена). О причине подорожания напитков, читайте в нашем материале.

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