В Украине планируют ввести налог на самогон: в чем подвох

Законопроектом №5452 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов под лозунгом развития отрасли производства крафтовых алкогольных напитков депутаты предлагают обязать производителей самогона платить акциз, а другие алкогольные напитки из-под акциза вывести. Об этом говорится в документе, который 29 апреля 2021 года зарегистрировали на сайте Верховной Рады.



Марки акцизного сбора. Фото: atn.ua

Для получения лицензии на производство производители спирта, дистиллятов и алкогольных напитков подлежат обязательной аттестации. Она осуществляется платно и требует предоставления около 40 разрешительных документов, отмечают авторы законопроекта. Стоимость лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками, независимо от объемов реализации, составляет 500 тыс. грн, сообщается в пояснительной записке к документу. Это привело к неконкурентным условиям на рынке между мощными компаниями и небольшими производствами дистиллятов и спиртных напитков. Кроме того, это усилило монополизацию рынка алкогольных напитков и его "тенизацию", считают нардепы.

Законопроектом предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и ряд законодательных актов. В частности, отнести коньячный и плодовый спирт, зерновой и виноградный спиртовой дистилляты (самогон) к "дистиллятам сельскохозяйственного происхождения". Предприятия должны будут получать лицензию на продажу дистиллятов сельскохозяйственного происхождения и соответствовать требованиям к материально-технической базе малых производителей. Плата за лицензию остается 780 грн в год, однако планируют отменить платную выдачу дубликата лицензии.

"Главная и хвостовая фракции спирта коньячного, плодового и других дистиллятов сельскохозяйственного происхождения (отходы производства) могут передаваться по нулевой ставке акцизного налога субъектам хозяйствования для использования в производстве дезинфицирующих средств или других товаров, при условии наличия у таких субъектов лицензии (других разрешительных документов) для соответствующего вида деятельности", — так планируют дополнить ст. 12 закона о государственном регулировании производства и оборота спирта.

Инициативу народных депутатов от фракции "Слуга народа" раскритиковал аналитик Николай Мельник. По его словам, законопроектом №5452 нардепы предлагают фактически обязать всех, кто гонит самогон крепостью более 15 градусов платить акцизный налог и покупать акцизные марки.

"Законопроектом №5452 все, кто производит и продает самогон, должны платить акциз, причем другие алкогольные напитки из-под акциза вывести. Государство понесет убытки на 6 млрд грн", — считает Мельник.

В документе вводятся разграничения терминов "спиртовой" и "алкогольный" напиток. Уточняется, что ликеро-водочная продукция — это спиртные напитки крепостью от 1,2 до 60 градусов. Таким образом изменениями в ст. 226 Налогового кодекса Украины нардепы фактически освободят алкогольные напитки от уплаты акциза, за исключением алкоголя иностранного происхождения и спиртных напитков. Это приведет к потере более 6 млрд грн из госбюджета — такую сумму в прошлом году составил акциз на ликеро-водочную продукцию, отметил аналитик.

Ранее аналитики рассказали, что политика "фискальных шоков", вроде роста акциза на ТВЕНы в 4,2 раза, и уход от общеевропейской практики из-за попыток приравнять этот акциз к акцизу на сигареты является контрпродуктивным подходом для украинской экономики и государственного бюджета Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", два месяца Антимонопольный комитет Украины отказывается предоставить полный текст решения о монополии компании "Тедис Украины" на табачном рынке страны народному депутату от партии "Слуга народа" Александр Качуре. Нардеп пытается выяснить, почему монополист до сих пор не оплатил штраф в 274 млн грн.

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