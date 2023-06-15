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В Украине объявили в розыск бывшую нардепку

Она была избрана в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

сегодня, 18:45
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Автор:

Константин Куликов

Министерство внутренних дел Украины сообщило об объявлении в розыск бывшей народной депутатки Наталии Королевской. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине объявили в розыск бывшую нардепку

Наталья Королевская

Согласно сообщению, в розыск подало ее Национальное антикоррупционное бюро – по подозрению в декларировании недостоверной информации. Дата исчезновения Королевской указана 22 февраля 2023 года. В феврале этого года в Верховную Раду Украины поступили заявления о сложении полномочий народных депутатов от Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода, избранных в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".


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24 февраля Верховная Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов.

В том же месяце Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народной депутатке Украины о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, напоминает "Радио Свобода".

По данным следствия, народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, она не указала в декларации имущество в РФ: жилой дом площадью 120,1 кв. м и земельный участок площадью 1,13 га. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн. грн.

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