В Украине объявили в розыск бывшую нардепку

Министерство внутренних дел Украины сообщило об объявлении в розыск бывшей народной депутатки Наталии Королевской. Об этом сообщают "Комментарии".

Наталья Королевская

Согласно сообщению, в розыск подало ее Национальное антикоррупционное бюро – по подозрению в декларировании недостоверной информации. Дата исчезновения Королевской указана 22 февраля 2023 года. В феврале этого года в Верховную Раду Украины поступили заявления о сложении полномочий народных депутатов от Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода, избранных в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

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24 февраля Верховная Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов.

В том же месяце Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народной депутатке Украины о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, напоминает "Радио Свобода".

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