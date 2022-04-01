В Украине обновили трудовое законодательство: что изменилось

Парламентарии приняли законопроект №4147, который будет устанавливать современные профессиональные стандарты и создаст Реестр профессий. Об этом сообщили в "Слуге народа".

Парламент сменил трудовое законодательство (фото из открытых источников)

Проект закона ввел понятие полной и частичной профессиональной квалификации. Это новшество поможет трудоустроиться и быстрее получить необходимые навыки гражданам, которые еще учатся или проходят переподготовку.

Также будет создан Реестр видов профессий и сформированы современные профессиональные стандарты, они помогут обеспечить надлежащий уровень подготовки специалистов и улучшат их конкурентоспособность на рынке труда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине. В первые дни русского вторжения многим были непонятны обозначения, нанесенные белой краской на военной технике русских оккупационных войск. Теперь символы Z и V хорошо известны украинцам. И Верховная Рада сегодня сделала важный шаг, чтобы на официальном уровне запретить эти обозначения в Украине, а также признать Россию государством-террористом. Речь идет о законопроекте №7214, обеспечивающем защиту Украины в информационном пространстве. Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев пояснил, что теперь в украинском законодательстве появится новая терминология. Россия теперь будет иметь правовое обозначение как "государство-террорист", напавшее на Украину. Кроме того, на уровне законов в Украине теперь под запретом есть неонацистские символы государства-террориста, с которыми она 24 февраля вторглась на территорию Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!