В Украине могут запретить обжаловать решение СНБО: зачем

В Украине могут запретить обжаловать решения или санкции СНБО в судах. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Об этом свидетельствуют данные с сайта Рады.

Обжалование решений СНБО в суде (фото из открытых источников)

Документ под №5667 внесли на рассмотрение в парламент депутаты от "Слуги народа". На официальном ресурсе парламента сообщается, что финальный этап прохождения законопроекта — одобрение его в профильном комитете по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки.

Документ предусматривает немало законодательных инициатив, в том числе, что обжалование решений в судах, принятых в СНБО, не останавливает применения предусмотренных ими санкций.

Политический эксперт Валерий Клочок назвал новую законодательную инициативу "желанием ручного управления". Он сравнил ее с тем, как в 2005 году Петр Порошенко, занимая должность секретаря СНБО, добился, чтобы с ним согласовывали кандидатуры на должности министров в Кабмине Тимошенко. Тогда, по словам, политолога все закончилось отставкой Порошенко и Тимошенко. Об этом он написал в Facebook.

" В Раде зарегистрировали законопроект № 5667, которым депутаты хотят запретить судам останавливать с анкции в соответствии с принятыми на СНБО решениями. Я даже не знаю, как это назвать, но желание ручного управления практически всеми процессами в президента очевидное и открытое", — заявил политолог.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что СНБО ввела санкции против украинского олигарха. Секретарь СНБО Алексей Данилов на итоговой пресс-конференции заявил о том, что против Фирташа были введены санкции за его участие в титановом бизнесе и поставке сырья в РФ, которое было отслежено украинской разведкой.

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