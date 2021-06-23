В Украине могут запретить обжаловать решение СНБО: зачем

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Лиля Воробьева
В Украине могут запретить обжаловать решения или санкции СНБО в судах. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Об этом свидетельствуют данные с сайта Рады.
Обжалование решений СНБО в суде (фото из открытых источников)
Документ под №5667 внесли на рассмотрение в парламент депутаты от "Слуги народа". На официальном ресурсе парламента сообщается, что финальный этап прохождения законопроекта — одобрение его в профильном комитете по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки.
Документ предусматривает немало законодательных инициатив, в том числе, что обжалование решений в судах, принятых в СНБО, не останавливает применения предусмотренных ими санкций.
Политический эксперт Валерий Клочок назвал новую законодательную инициативу "желанием ручного управления". Он сравнил ее с тем, как в 2005 году Петр Порошенко, занимая должность секретаря СНБО, добился, чтобы с ним согласовывали кандидатуры на должности министров в Кабмине Тимошенко. Тогда, по словам, политолога все закончилось отставкой Порошенко и Тимошенко. Об этом он написал в Facebook.
Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что СНБО ввела санкции против украинского олигарха. Секретарь СНБО Алексей Данилов на итоговой пресс-конференции заявил о том, что против Фирташа были введены санкции за его участие в титановом бизнесе и поставке сырья в РФ, которое было отслежено украинской разведкой.
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