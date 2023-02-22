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В Украине хотят ввести видеофиксацию образовательного процесса

Использование камер в учебных заведениях требует сложной процедуры защиты персональных данных

сегодня, 22:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Вопрос о целесообразности видеофиксации в учебных заведениях Украины был рассмотрен сегодня на заседании подкомитета по делам семьи и детей, который возглавляет Татьяна Скрипка, пишут "Комментарии".

В Украине хотят ввести видеофиксацию образовательного процесса

Введения видеофиксации образовательного процесса

Во время заседания народные избранники заслушали образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. "Ключевая проблема — это баланс между правом человека на конфиденциальность и правом на безопасность и защиту", — подчеркнул чиновник.


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По его словам, преимуществами введения видеонаблюдения является уменьшение вероятности нарушений и противоправного поведения, противодействие курению, употреблению и распространению наркотических средств, возможность получить релевантные данные по инцидентам между учащимися и учителями. В то же время, как отметил омбудсмен, использование камер требует сложной процедуры защиты персональных данных и финансовых ресурсов для установки и администрирования системы видеонаблюдения.

Во многих украинских учебных заведениях уже есть видеонаблюдение, чтобы родители имели возможность наблюдать за пребыванием детей в школах. В большинстве своем их устанавливают в коридорах и общих помещениях.

К слову, по инициативе МВД в школах внедряют должности специалиста по безопасности. Ведь безопасность – ключевое право любого участника образовательного процесса. Вопрос безопасности соискателей и работников учебных заведений в условиях военного положения только усилился и приобрел новые измерения: безопасность во время воздушной тревоги, действия в случае чрезвычайной ситуации, правила обращения с подозрительными предметами и тому подобное. События войны также влияют на психологическое состояние ребенка, а это влияет на его поведение. При всех этих условиях еще большее значение имеет своевременная коммуникация и взаимодействие между учебными заведениями, правоохранительными органами, спасателями, родителями и общиной. Ведь это может сохранить жизнь и предотвратить негативные последствия в школьной среде, в частности правонарушения.

На страницах "Комментариев" говорилось и о том, что Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию.

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