В Слуге народа рассказали, что может убить монобольшинство, но к такому сценарию готовы

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Кравцев Сергей
Провластная фракция "Слуга народа" готова дать во втором чтении до 150 голосов за законопроект №8371 о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
По его словам, во фракции есть группа противников законопроекта, у которых разные мотивы, в том числе коррупционные.
Никита Потураев добавил, что фракция Слуги народа давала присягу не Московскому патриархату, а народу Украины, который не ассоциирует себя с российской церковью. Поэтому когда парламент отказывается рассматривать законопроект, это означает, что он "драматически перестал отражать общественные настроения".
Законопроект о религиозных организациях будет рассмотрен на первом же пленарном заседании в августе.
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