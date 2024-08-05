В Слуге народа рассказали, что может убить монобольшинство, но к такому сценарию готовы

Провластная фракция "Слуга народа" готова дать во втором чтении до 150 голосов за законопроект №8371 о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"У нас есть 130 подписей от наших депутатов. Есть депутаты, которые не поставили подписи, но голосовать будут точно. Поэтому мы посчитали, что из Слуги народа проголосуют 150 человек точно. Это много, и этого достаточно, чтобы законопроект прошел в зале, вместе с голосами других фракций и групп. Как бы трудно ни было, но 240 голосов точно есть", — сказал нардеп.

По его словам, во фракции есть группа противников законопроекта, у которых разные мотивы, в том числе коррупционные.

"Компетентные органы это знают, поэтому я бы посоветовал тем, кто пытается и коррупционные мотивы включить, быть осторожными, потому что доиграются до больших неприятностей", — высказался политик.

Никита Потураев добавил, что фракция Слуги народа давала присягу не Московскому патриархату, а народу Украины, который не ассоциирует себя с российской церковью. Поэтому когда парламент отказывается рассматривать законопроект, это означает, что он "драматически перестал отражать общественные настроения".

Законопроект о религиозных организациях будет рассмотрен на первом же пленарном заседании в августе.

"Если этот закон приведет к гибели монобольшинства, значит, такова и цена была этому монобольшинству", — считает Никита Потураев.

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