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В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с бежавшими из Украины депутатами

Ольга Василевская-Смаглюк после закрытого заседания фракции в офисе рассказала о первых деталях заседания монобольшинства

сегодня, 21:01
Автор:

Лиля Воробьева
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Ольга Василевская-Смаглюк после закрытого заседания фракции "Слуга народа" в офисе, заявила, что беглых депутатов ждут жесткие меры. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с бежавшими из Украины депутатами

Ольга Василевская-Смаглюк (фото из открытых источников)

"Встреча состоялась с опозданием. Затем пришел президент Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сергей Шефир, также там был премьер-министр Денис Шмигаль, Давид Арахамия, Руслан Стефанчук и члены нашей фракции. Мы обсудили несколько вопросов. Первое — ситуация с безопасностью. Президент назвал ситуацию адекватной и сказал, что ни один чиновник не может себе позволить покинуть сейчас границы нашей страны, а по тем чиновникам, которые сделали это, будут строгие меры и будут вопросы их возвращения в наше государство, если они решили покинуть территорию в связи с опасением вторжения",- заявила депутат.

Также на заседании говорили об онлайн голосовании для нардепов, которые находятся на больничном, такое голосование будет возможно после принятия соответствующего закона. Также Зеленский призвал поддержать законопроект об увеличении зарплаты военнослужащим, поддержать в первом чтении законопроект об экономическом паспорте украинца. Об исключении из фракции Александра Трухина "слуги народа" не говорили. Сам фигурант скандала присутствовал на заседании.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Стефанчук не знает, сколько депутатов сейчас находится за границей . В частности, представители украинских СМИ обратились к Стефанчуку с просьбой прокомментировать обнародованное ранее сообщение, что многие денежные нардепы покинули страну из-за возможного вторжения российской армии.


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