В Раде нет легитимной повестки дня - Арахамия об отказе Разумкова ее утверждать

Давид Арахамия дал пресс-брифинг о ситуации в Раде, фото из открытых источников

Повестку дня с сайта Верховной Рады фракция "Слуга народа" не признает и называет ее нелегитимной. Разумков, которого отстранили, не собрал Согласительный совет для принятия повестки дня. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Дмитрий Разумков ответил, что нужно три дня для решения технических вопросов, чтобы собрался Согласительный совет. В "Слуге народа" это назвали затягиванием времени.

Сейчас фракция предлагает депутатам рассмотреть те вопросы, которые можно не вносить в повестку дня. Вести заседание Рады завтра может Даниил Гетманцев, если его кандидатуру изберут.

Во время брифинга Давид Арахамия рассказал, почему получилась такая ситуация с повесткой дня. По его словам, свои предложения по законопроектам фракция подала за три дня, но председатель Верховной Рады их отклонил и не поставил на голосование. Политик назвал действия председателя парламента грубым нарушением.

"Некоторые коллеги наши говорили, что нет нарушения в том, что мы отстранили спикера. Мы его отстранили за грубое нарушение регламента, так как не была утверждена повестка дня. Сегодня нет легитимной повестки дня несмотря на то, что мы призвали главу созвать Согласительный совет, его никто не созывал. Как нас информируют, что созывать его никто не собирается. Фракции подают предложения относительно законов, которые необходимо рассматривать на этой неделе, но председатель не поставил это на голосование, сказав, что вы не на неделю, а на месяц должны были подавать предложения. Хотя 2 года мы работали по предложениям на неделю. После того сказал, что ваши предложения нелегитимные и поэтому ставлю какие-то другие на голосование, за которые не было проголосовано и, фактически, повестки дня нет", — пояснил Давид Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" также отметил, что ранее проблем с повесткой дня не было, а теперь партийцы ждут завтрашнего заседания, когда отправят Разумкова в отставку.





"Раньше Разумков был в нашей команде и все законы, которые надо было, он записывал и ставил в повестку дня и проблем с этим не было. Учитывая, что голова не созывает Согласительный совет, мы вынуждены жить по такой кризисной повестке дня. Законы мы не можем рассматривать. Будем ждать завтра, когда уволим этого спикера и придет новый председатель, который утвердит повестку дня", — подчеркнул депутат.

Как сообщал портал "Комментарии", Дмитрий Гордон рассказал о прекрасном будущем Разумкова.

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