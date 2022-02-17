В Раде создали новое межфракционное объединение: что известно

В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали новое межфракционное депутатское объединение "Евроатлантическая Украина". Об этом сообщил заместитель главы МФО "Евроатлантическая Украина" Алексей Гончаренко.



Верховная Рада, фото из открытых источников

"Вся эта ситуация, и очередное бряцание оружием Путина на границе, и очередные обстрелы свидетельствуют об одном — Украине нужен мощный союзник, чтобы сдерживать путинскую Россию и самым большим таковым союзником является НАТО. Безусловно наша стратегическая цель — это присоединение к НАТО. Сейчас очень подходящий момент, чтоб поднять эту тему и на уровне парламента, поэтому мы создаем межфракционное объединение", — подчеркнул Алексей Гончаренко во время брифинга.

По его словам, депутаты будут следить за выполнением планов реформ, нацеленных на усиление сотрудничества Украины со странами-партнерами.

Возглавила МФО Людмила Буймистер. Ранее она вышла из фракции "Слуга народа". Сейчас депутат остается членом Комитета по вопросам экономического развития. В списке депутатов МФО "Умная политика" Дмитрия Разумкова от 8 ноября 2021 была и Буймистер.

Также известно, что в МФО вошли: члены партии ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин и Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации и член депутатской фракции "Слуга народа" Игорь Копытин.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Давид Арахамия прокомментировал обстрелы Станицы Луганской и планы России по дестабилизации ситуации в регионе. Также политик рассказал, почему боевики на востоке начали снова обстрелы и возможны ли новые переговоры в нормандском формате.

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