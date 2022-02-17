В Раде создали новое межфракционное объединение: что известно

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Козлова Альбіна
В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали новое межфракционное депутатское объединение "Евроатлантическая Украина". Об этом сообщил заместитель главы МФО "Евроатлантическая Украина" Алексей Гончаренко.
Верховная Рада, фото из открытых источников
По его словам, депутаты будут следить за выполнением планов реформ, нацеленных на усиление сотрудничества Украины со странами-партнерами.
Возглавила МФО Людмила Буймистер. Ранее она вышла из фракции "Слуга народа". Сейчас депутат остается членом Комитета по вопросам экономического развития. В списке депутатов МФО "Умная политика" Дмитрия Разумкова от 8 ноября 2021 была и Буймистер.
Также известно, что в МФО вошли: члены партии ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин и Валентин Наливайченко, Оксана Савчук, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации и член депутатской фракции "Слуга народа" Игорь Копытин.
Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Давид Арахамия прокомментировал обстрелы Станицы Луганской и планы России по дестабилизации ситуации в регионе. Также политик рассказал, почему боевики на востоке начали снова обстрелы и возможны ли новые переговоры в нормандском формате.
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