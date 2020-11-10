В Раде сделали первый шаг к легализации марихуаны

Одним из насущных вопросов, который, по мнению власти, волнует украинцев, есть вопрос о легализации медицинского канабиса. Важность вопроса подчеркивается тем, что он вошел во всеукраинский президентский опрос граждан. Напомним, что по предварительным подсчетам результатов всеукраинского опроса, легализации медицинского канабиса поддержали 64,88% респондентов, против — 29,53%.

В связи с тем, что большинство украинцев считают необходимым узаконить оборот марихуаны, депутаты пошли навстречу пожеланиям и создали рабочую группу, которая будет заниматься рассмотрением проблемы на парламентском уровне. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия

"Там есть два принципиальных подхода. Это: разрешить импорт уже готовых препаратов и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, а потом уже делать импортозамещения", — сказал Арахамия.

Как сообщал портал "Комментарии", в США на фоне выборов президента произошел "конопляный бум". Большинство жителей Нью-Джерси и Аризоны хотят сделать рекреационную марихуану законной. В Нью-Джерси должны принять закон, в котором подробно опишут, как штат будет реализовывать новую политику. В Южной Дакоте избиратели проголосовали за легализацию лишь ее медицинского использования, а в Миссисипи создали полноценную медицинскую программу для борьбы с изнурительными состояниями с помощью марихуаны. Результаты голосования в Монтане пока не подтверждены официально. Одиннадцать других штатов и округ Колумбия уже разрешили легальное употребление рекреационной марихуаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!