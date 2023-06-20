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В Раде предлагают признать еще одну страну государством-агрессором

Группа нардепов считает, что нужно как можно скорее разорвать дипотношения с Беларусью

сегодня, 07:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Под данным проектом подписалась группа парламентариев. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

В Раде предлагают признать еще одну страну государством-агрессором

Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил намерение признать Беларусь страной-агрессором тем, что лукашенковский режим фактически дал зеленый свет на использование белорусской территории для агрессии против Украины.


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"Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине", – считает депутат.

Он уточнил, не стоит забывать, что не все белорусы молчаливо поддержали диктаторский режим Лукашенко. Есть и те, которые вместе с украинцами стали бороться с российской агрессией. Примером есть Полк Калиновского. Но сейчас речь идет о том, чтобы обязать Беларусь, как страну, нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на территории другого государства – Украины. 

Текст постановления, зарегистрированного в Верховной Раде 16 июня, пока не опубликован, но в пояснительной записке отмечается, что Рада признает Беларусь государством-агрессором и призывает правительства других государств и международные организации поступить аналогично. Также парламентарии призывают правительство разорвать все дипломатические связи с Минском.

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Источник: https://t.me/yar_yurchyshyn/4003
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