В Раде предлагают признать еще одну страну государством-агрессором

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Под данным проектом подписалась группа парламентариев. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил намерение признать Беларусь страной-агрессором тем, что лукашенковский режим фактически дал зеленый свет на использование белорусской территории для агрессии против Украины.

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"Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине", – считает депутат.

Он уточнил, не стоит забывать, что не все белорусы молчаливо поддержали диктаторский режим Лукашенко. Есть и те, которые вместе с украинцами стали бороться с российской агрессией. Примером есть Полк Калиновского. Но сейчас речь идет о том, чтобы обязать Беларусь, как страну, нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на территории другого государства – Украины.

Текст постановления, зарегистрированного в Верховной Раде 16 июня, пока не опубликован, но в пояснительной записке отмечается, что Рада признает Беларусь государством-агрессором и призывает правительства других государств и международные организации поступить аналогично. Также парламентарии призывают правительство разорвать все дипломатические связи с Минском.

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