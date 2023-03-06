В Раде предлагают наказывать украинцев, выехавших во время действия военного положения и без уважительных причин

В Раде предлагают открыть границы для мужчин, но с условиями (фото из открытых источников)

Нардепы предлагают во время военного положения разрешить выезжать за границу студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации. Об этом говорится в законопроекте №9075 и №9074 .

В пояснительной записке говорится, что главной целью законопроекта №9075 указано внесение в законодательство изменений, которые обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов (мужского пола) и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период, свободно выезжать за границу. При этом такой выезд должен согласовываться с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

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К тому же человек, желающий уехать за границу, должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину не позже истечения срока, на который он не подлежит мобилизации в соответствии с нормами действующего законодательства.

Законопроектом №9074 предлагается обеспечить украинским спортсменам возможность выезжать за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Также законотворцы предлагают наказывать украинцев, выехавших из Украины во время действия военного положения, и без уважительных причин нарушивших срок возвращения в Украину. Таких людей предлагают освобождать от предусмотренного наказания при добровольном перерасчете на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ суммы, которая равна размеру прожиточного минимума за каждую дополнительную полную неделю пребывания за пределами Украины.

К уважительным причинам входит: запрет на выезд из страны пребывания; стихийные бедствия, крушения, аварии; нахождение на стационарном лечении; выполнение задач в интересах Украины; другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Раде предлагают исключить Безуглу из состава комитета по нацбезопасности.