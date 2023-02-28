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В Раде предлагают исключить Безуглую из состава комитета нацбезопасности: в чем причина

Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Безуглая сознательно ввела в заблуждение народных депутатов

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский предлагает отозвать народного депутата Марьяну Безуглую из состава этого парламентского комитета. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в проекте постановления №9068.

В Раде предлагают исключить Безуглую из состава комитета нацбезопасности: в чем причина

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

Как свидетельствует пояснительная записка к документу, в качестве обоснования принятия такого решения Вениславский приводит "ненадлежащее исполнение Безуглой своих обязанностей как заместителя председателя профильного комитета".


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По его словам, на заседании комитета 16 февраля 2023 года, во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (рег. № 4210) Безуглая предоставила коллегам заведомо недостоверную информацию о предварительном согласовании ею лично редакции подготовленного ко второму чтению текста законопроекта с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Об этом свидетельствует аудиозапись заседания комитета. При этом никаких документов в подтверждение этой информации Безуглой членам комитета предоставлено не было, отмечается в обосновании.

В то же время, как свидетельствует письмо начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова от 22.02.2023 года на имя председателя комитета Александра Завитневича, проект закона № 4210 Главным управлением разведки Министерства обороны Украины не поддерживается.

Таким образом, пояснил Вениславский, Безуглая сознательно ввела в заблуждение народных депутатов – членов комитета путем предоставления коллегам заведомо недостоверной информации, что само по себе содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины.

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41461
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