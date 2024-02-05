В Раде ответили, могут ли возникнуть задержки с выплатами пенсий, если помощь от США будет меньше

Возможный запрет на финансирование пенсий за счет финансовой помощи США, которая пока что так и не утверждена, не остановит их выплату в Украине. Как передает портал "Комментарии", в этом в комментарии LIGA.net заверила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Пенсии в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп заявила, что пенсии – это защищенная статья расходов, поэтому деньги на них найдут в любом случае.

"Пенсии платятся за счет ЕСВ. Государственный бюджет покрывает дефицит Пенсионного фонда и платит пенсии отдельным категориям пенсионеров, ранее работавших на государство. Расходы для Пенсионного фонда – это защищенная статья расходов государственного бюджета, они проплачиваются практически сразу после военных расходов, поэтому проблем обеспечением не будет, даже если прямая бюджетная помощь от США будет меньше, чем ожидалось", — прокомментировала парламентарий.

Отметим, сегодня стало известно, что Сенат прописал в законопроекте о дополнительных ассигнованиях запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США (верхняя палата парламента) представил двухпартийный законопроект о выделении по дополнительному финансированию (118,28 млрд долл), который объединяет защиту границ, а также помощь Украине (60 млрд) и Израилю (14,1 млрд). Голосование в Сенате намечено на 7 февраля. Президент Джо Байден призвал Палату представителей (нижняя палата) как можно быстрее принять данный законопроект. Однако спикер Палаты представителей, республиканец-трампист Майк Джонсон уже обещает "похоронить" данную инициативу. Каковы перспективы принятия столь важного для Украины законопроекта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



