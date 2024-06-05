В Раде отреагировали на неприятное решение швейцарского парламента перед саммитом мира

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Кравцев Сергей
После того, как Верхняя палата парламента Швейцарии 3 июня отклонила выделение Украине помощи на сумму 5,58 млрд. долларов, возникают вопросы об эффективности работы посла Украины в Швейцарии Ирины Венедиктовой. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
По мнению нардепа, ситуация стала очередной демонстрацией того, что дипломатической работой должны заниматься профессионалы.
Как известно, Ирина Венедиктова, бывшая генпрокурор Украины, уже почти два года является послом Украины в Швейцарии. В этой должности она находится с 17 ноября 2022 года.
Отметим, 3 июня в верхней палате парламента Швейцарии прошло голосование по выделению помощи Украины в размере 5 млрд. швейцарских франков (5,5 млрд. долларов). Швейцарские политики большинством голосов отвергли помощь Украине. Это произошло почти за две недели до Саммита мира, который пройдет в Швейцарии.
В апреле отдельный парламентский комитет поддержал пакет безопасности Швейцарии и обеспечения мира в Европе из-за российской агрессии против Украины. Основная помощь для Украины предусматривала реконструкцию и ремонт инфраструктуры, пострадавших от войны.
Уже в июне швейцарские парламентарии голосовали за этот крупный пакет в 15 млрд франков, который состоял из 10 млрд франков для швейцарских военных целей, а еще 5 млрд франков должны были быть отправлены в помощь Украине. Однако документ поддержали только 15 депутатов, в то время как 28 голосов было против.
Такое решение в Швейцарии объяснили тем, что пакет помощи Украине нарушает положение о "долговом тормозе", то есть лимит, установленный для заимствований в нейтральные страны. Решение верхней палаты парламента Швейцарии об отклонении пакета помощи Украине произошло за две недели до Саммита мира, куда приглашены более 100 стран.
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Олександр
сегодня, 12:20
а що, е i тi,хто вважав за iнше?