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В Раде объяснили, почему у России остается два месяца на то, чтобы завершить войну

Теперь все будет зависеть от того, сможет ли пути обуздать свои аппетиты ради уникального соглашения с Трампом.

4 ноября 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

С 3 января 2027 года, когда новый демократический Конгресс приступит к работе, шансы на выход из войны на выгодных условиях для путина станут почти нулевыми. И дело не только в том, что демократы могут существенно нарастить помощь Украине и ввести новые санкции против России. На это слишком не нужно рассчитывать. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В Раде объяснили, почему у России остается два месяца на то, чтобы завершить войну

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Политик объяснил, дело в том, что демократы начнут блокировать снятие уже существующих санкций, перестанут предлагать пути выгодные соглашения и откажутся говорить с ним о новой архитектуре европейской безопасности. В такой ситуации без поддержки Конгресса Трамп не сможет выполнить абсолютное большинство договоренностей с Путиным. Европа, окрыленная возвращением демократов, станет еще более жесткой и неуступчивой.

"Риски такого сценария абсолютно понимают и в Белом доме, и в кремле. Поэтому они будут спешить заключить мирное соглашение, снять санкции с России, вернуть его к международной экономике и политике и заложить фундамент переговоров о новой архитектуре европейской безопасности до 3 января. Сейчас, когда интересы в завершении войны совпали у всех трех сторон, у нас есть уникальная возможность для достижения мира", – отметил нардеп.

По его мнению, для Украины ситуация складывается благоприятно, ведь после победы демократов наши позиции усиливаются, а российские наоборот, становятся слабее. Поэтому сейчас мы имеем возможность в этот короткий промежуток если не навязать новые условия мира, то по крайней мере заставить россию принять те условия, на которые мы уже согласились.

Егор Чернев считает, что теперь все будет зависеть от того, сможет ли пути обуздать свои аппетиты ради уникального соглашения с Трампом, или окончательно потеряет свой шанс и продолжит тянуть в ад и нас, и самого себя.

Также издание "Комментарии" сообщало – Демократическая партия США укрепила контроль над Сенатом после серии неожиданных побед в традиционно поддерживавших республиканцев штатах. Настоящей сенсацией стали результаты голосования в Айове, Техасе, Канзасе и Южной Каролине. По данным Reuters, демократы получили дополнительные шесть мест в верхней палате Конгресса, обеспечив серьезное преимущество.




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