У Раді пояснили, чому у росії залишається два місяці на те, щоб завершити війну

З 3 січня 2027 року, коли новий демократичний Конгрес почне роботу, шанси на вихід з війни на вигідних умовах для путіна стануть майже нульовими. І справа не тільки в тому, що демократи можуть суттєво наростити допомогу Україні та ввести нові санкції проти росії. На це аж занадто не потрібно розраховувати. Про це розповів народний депутат, заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Політик пояснив, справа в тому, що демократи почнуть блокувати зняття вже існуючих санкцій, перестануть пропонувати путіну вигідні угоди та відмовляться говорити з ним про нову архітектуру європейської безпеки. У такій ситуації без підтримки Конгресу Трамп не зможе виконати абсолютну більшість домовленостей з путіним. Європа, окрилена поверненням демократів, стане ще більш жорсткою та непоступливою.

"Ризики такого сценарію абсолютно розуміють і у Білому домі, і у кремлі. Тому вони будуть поспішати укласти мирну угоду, зняти санкції з росії, повернути її до міжнародної економіки та політики і закласти фундамент переговорів про нову архітектуру європейської безпеки до 3 січня. Зараз, коли інтереси у завершенні війни співпали у всіх трьох сторін, ми маємо унікальну можливість для досягнення миру", – зазначив нардеп.

На його думку, для України ситуація складається досить сприятливо, адже після перемоги демократів наші позиції посилюються, а російські навпаки, стають слабшими. І тому зараз ми маємо можливість у цей короткий проміжок якщо не нав'язати нові умови миру, то принаймні змусити росію прийняти ті умови, на які ми вже погодилися.

Єгор Чернєв вважає, що тепер все залежатиме від того, чи зможе путін приборкати свої апетити заради унікальної угоди з Трампом, чи остаточно втратить свій шанс і продовжить тягнути у пекло і нас, і самого себе.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Демократична партія США зміцнила контроль над Сенатом після серії несподіваних перемог у штатах, які традиційно підтримували республіканців. Справжньою сенсацією стали результати голосування в Айові, Техасі, Канзасі та Південній Кароліні. За даними Reuters, демократи отримали додаткові шість місць у верхній палаті Конгресу, забезпечивши серйозну перевагу.



