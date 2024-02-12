В Раде обновили сроки, когда проголосуют законопроект о мобилизации и когда реально он заработает

Скорее всего законопроект о мобилизации будет проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, а вступит в силу в начале апреля. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в эфире общенационального телемарафона озвучил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Нардеп обратил внимание, что до 21 февраля народные избранники будут подавать правки к законопроекту о мобилизации, который был принят в первом чтении. По его словам, большое количество поправок к законопроекту может замедлить процесс его рассмотрения. Железняк считает, парламентский рекорд поправок к законопроекту в 16 480 не будет превзойден, но их будет очень много.

"К каждому депутату обращаются и ассоциации, и юристы, и объединения по поправкам. Я уверен, что их будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка — это 2 минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на 2 минуты — это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", — рассказал Ярослав Железняк.

При этом он добавил, что для того, чтобы не было такой ситуации с долгим рассмотрением поправок, коалиция в парламенте, вероятно, найдет "креативные" подходы, чтобы их как можно скорее рассмотреть.

Ярослав Железняк ожидает, что законопроект будет принят до конца февраля, он будет подписан в начале марта и через месяц вступит в действие, то есть речь идет о начале апреля.

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